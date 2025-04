Wiosna to nie tylko coraz cieplejsze dni, pierwsze nowalijki i rozkwitające nieśmiało kwiaty. To również pora na... wiosenne porządki! Przedwielkanocny okres sprzyja myciu okien, praniu dywanów, segregacji ubrań i innym czasochłonnym czynnościom. Zobacz, co ułatwi ci te obowiązki!

Specjalnie dla ciebie odnalazłyśmy szereg praktycznych gadżetów, które przydadzą się przy porządkach. W naszym przeglądzie znajdziesz czyściki, płyny, mopy, ściereczki, rękawice, gąbki, myjki i zmiotki. Dzięki nim rozprawisz się z kurzem, plamami i zaciekami!

1 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: szczotka narożna Dusty, LEIFHEIT - cena ok. 45 zł

2 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ściereczki nasączane do luster i szkła, Jan Niezbędny - cena ok. 7 zł

3 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ściereczka do szyb i luster, Gosia - cena ok. 6 zł

4 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: płyn do mycia powierzchni drewnianych z woskiem nabłyszczającym, Helios - cena ok. 11 zł

5 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ściereczka do kurzu, Jan Niezbędny - cena ok. 3.20 zł

6 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: mop dwustronny z mikrofibry, Jan Niezbędny - cena ok. 40 zł

7 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: zmiotka do kurzu Duster XL, LEIFHEIT - cena ok. 40 zł

8 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ręczna myjka do szyb, LEIFHEIT - cena ok. 60 zł

9 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ścierka do polerowania, Gosia - cena ok. 6 zł

10 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: produkty do czyszczenia Helios

11 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: mop żółta mikrofibra, Gosia - cena ok. 23 zł

12 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ściereczka do sprzętu RTV, Jan Niezbędny - cena ok. 7 zł

13 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: Magiczna Gąbka, Gosia - cena ok. 5 zł za 3 sztuki

14 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: rękawica do kurzu i sierści, Jan Niezbędny - cena ok. 17 zł

15 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: ściereczki nasączane do podłogi, Jan Niezbędny - cena ok. 7 zł

16 z 17 Przydatne gadżety do sprzątania: płyn uniwersalny do mycia podłóg, Helios - cena ok. 6,20 zł