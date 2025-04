Storczyk to piękna, ale dość kapryśna i wymagająca roślina. Łatwo sprawić, że nie zakwitnie, ale jeśli będziesz o niego odpowiednio dbać, odwdzięczy się pięknymi, dekoracyjnymi kwiatami. Przesadzaj go co kilka lat, a także zawsze wtedy, kiedy coś mu dolega.

Storczyki najlepiej jest przesadzać wiosną, kiedy nie kwitną. Nie musisz robić tego co roku, storczyki nie przepadają za częstą zmianą "warunków mieszkalnych". Spokojnie wystarczy zabrać się za to co 2-3 lata. Jeżeli podlewasz storczyki bardzo twardą wodą, to dobrze jest przesadzać je raz w roku, ale to jest bardzo wyjątkowa sytuacja.

W takim przypadku o wiele lepszym rozwiązaniem jest filtrowanie wody, niż przesadzanie rośliny co roku. Pamiętaj też, że jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy chorób storczyków (np. wełnowce czy tzw. szarą pleśń), nie musisz czekać do wiosny. Zamij się rośliną od razu, choć najlepiej zrobić poza okresem kwitnienia.

Po przesadzeniu możesz także pobudzić storczyki do kwitnienia, np. poprzez nawożenie i podcięcie pędów. Przycinanie storczyków warto przeprowadzić także po kwitnieniu.

fot. Jak przesadzić storczyka/Adobe Stock, New Africa

Storczyki zawsze przesadzaj na sucho. Dzięki temu przy okazji zrobisz przegląd korzeni, bo niektóre mogą wymagać usunięcia. Najbardziej popularna jest odmiana Phalaenopsis, polecana szczególnie do amatorskiej uprawy.

Przesadzanie storczyka krok po kroku:

Storczyka delikatnie wyjmij z osłonki . Uważaj, by nie uszkodzić żadnej części rośliny.

. Uważaj, by nie uszkodzić żadnej części rośliny. Trzymając jedną ręką korzenie, drugą staraj się oczyścić je ze starego podłoża tak, by je w całości usunąć. Dzięki temu zabiegowi storczyk otrzyma maksimum cennych elementów z nowego podłoża do storczyków.

Za pomocą sekatora usuń suche, zdrewniałe korzenie . Nie wycinaj korzeni będących w dobrej kondycji.

. Nie wycinaj korzeni będących w dobrej kondycji. Doniczkę dokładnie umyj i wytrzyj (nie trzeba jej zmieniać, jeśli do tej pory korzenie się mieściły.

Włóż storczyka do doniczki, ułóż korzenie tak, by miały przestrzeń . Cały czas trzymając za łodygę podsypuj podłoże do storczyków wymieszane z keramzytem. Pamiętaj: storczyków nie uprawiamy w ziemi, ale w specjalnym, dobrze przepuszczalnym podłożu.

. Cały czas trzymając za łodygę podsypuj podłoże do storczyków wymieszane z keramzytem. Pamiętaj: storczyków nie uprawiamy w ziemi, ale w specjalnym, dobrze przepuszczalnym podłożu. Ustaw storczyka w dotychczasowym miejscu.

fot. Jak przesadzić storczyka/Adobe Stock, maryviolet

Jak przesadzić storczyka Dendrobium?

Storczyk Dendrobium wymaga właściwie takiego samego postępowania jak opisane powyżej z tą różnicą, że podczas przesadzania go nie usuwamy starych pseudobulw. Storczyk w tym miejscu wprawdzie już nie zakwitnie ponownie, jednak staje się magazynem substancji odżywczych, rozprowadzanych po całej roślinie.

Po przesadzeniu warto wystawić roślinę na zewnątrz w osłonięte od wiatru miejsce. Storczyki dendrobium lubią dobowe wahania temperatur, w przeciwieństwie do odmiany Phalaenopsis.

Podczas przesadzania nie chowaj do ziemi korzeni powietrznych, które najczęściej rosną do boku i wyraźnie wystają poza storczyka. Nie usuwaj ich też, chyba że będą bardzo suche i po prostu martwe. Jeśli uszkodzona jest tylko część korzenia powietrznego, usuń tylko tyle, ile trzeba.

Być może nie wyglądają one zbyt estetycznie, jednak są dla storczyków nie tylko naturalne, ale także niezbędne do zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.01.2020.

