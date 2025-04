Chcesz, by twoim roślinom było u ciebie jeszcze lepiej? Właściciele kwiatów doniczkowych mają na to różne sposoby - niektórzy kupują drogie podłoża i odzywki, inni nieustannie wypróbowują nowe nawozy własnej roboty. My jesteśmy zdania, że - jak w wielu przypadkach - prawda leży po środku. Uwielbiamy jednak najbardziej te sposoby, które są proste i niewiele kosztują.

Reklama

Raz w miesiącu warto zrobić swoim roślinom dzień SPA, ale przy każdym podlewaniu warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, dzięki której rozkwitną jak nigdy przedtem. Będziesz do tego potrzebować jedynie... cienkiego patyczka.

Dlaczego warto nakłuwać podłoże roślin przed podlewaniem?

Możesz do tego użyć wykałaczki lub pałeczki do jedzenia. Wystarczy, że nakłujesz nimi ziemię na głębokość około 5 centymetrów, a następnie podlejesz roślinę jak zwykle. Dzięki temu do korzeni dostanie się nie tylko więcej wody, ale i więcej tlenu, który jest niezbędny dla dobrobytu rośliny.

Wodę raz na jakiś czas wystarczy dodatkowo wzbogacić cennymi składnikami. Podlewanie siarczanem magnezu, zwanym też solą gorzką lub solą Epsom sprawi, że rośliny będą czuły się naprawdę jak w niebie. I odwdzięczą ci się pięknym wyglądem!

O ile dodatkowe składniki odżywcze możesz dostarczać jedynie raz na jakiś czas (rośliny mogą zostać przenawożone, czego objawem będzie między innymi biały nalot w doniczce), nakłuwanie ziemi to czynność, którą warto wykonywać za każdym razem. Najlepiej połóż patyczek obok kwiatów lub nawet wetknij go w ziemię. Wtedy nigdy nie zapomnisz o tej prostej, ale niezwykle skutecznej metodzie.

Reklama

Czytaj także:

Opryskaj tym rośliny zainfekowanie przez wełnowce, a już nigdy nie będzie ich w twoim ogrodzie

Z dnia na dzień z jej monstery zniknęły prawie wszystkie liście. Gdy odkryła prawdę, zamarła

TikToker pokazał niezawodny sposób na przywrócenie roślin do życia. Użył do tego… własnych włosów