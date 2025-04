Nikogo później nie będzie interesowało tłumaczenie, że mieliśmy dobre intencje i chcieliśmy dobrze. Szczególnie ciężko będzie to wytłumaczyć osobie wrażliwej lub zakompleksionej z jakiś powodów. Zanim coś kupisz zastanów się.

Prezenty wytykające wady



Wśród drażliwych prezentów znajdują się te, które dają wyraźne przesłanie, że ktoś ma problem. Przykładowo kupienie wagi oznaczałoby, że ktoś ma kłopoty z nadwagą. Zakupienie dezodorantu niektórym mogłoby sugerować, że nieświeżo pachną. W tej samej grupie mieszczą się prezenty takie jak: preparat na kurzajki, preparat na łamliwe paznokcie, kosmetyki do stóp, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty odchudzające, przyrządy do ćwiczeń. (Oczywiście jeśli kupujemy je bez wiedzy osoby obdarowywanej.) Na prezent nie wypada też dawać alkoholu osobom, które go nadużywają lub są abstynentami. Ostrożnie także powinniśmy postępować z tzw. śmiesznymi prezentami, te nadają się tylko dla osób posiadających poczucie humoru.

Prezenty z przesądem



Z niektórymi podarunkami związane są przesądy. Warto je poznać szczególnie wtedy, gdy będziemy obdarowywali osobę zwracającą uwagę na wróżby i wierzenia. Niektóre z rzeczy jak np. kupno butów może sugerować komuś, że czekasz na jego śmierć. Portfel z kolei wróży obdarowywanemu biedę i niedostatek. Ostre przedmioty oznaczają zerwanie przyjaznych stosunków, jakie panowały między obdarowywanym a obdarowującym. Bardzo przesądnym prezentem jest także biżuteria z pereł, nawet sztucznych. Perły bowiem zwiastują łzy i nieszczęście. Czy przesądy te się w ogóle sprawdzają trudno powiedzieć. Warto jednak zanim zdecydujemy się kupić pewne przedmioty, wybadać czy obdarowywana przez nas osoba wierzy w przesądy.

Pluszak zamiast żywych zwierząt

Nie kupuj zwierząt na prezent. Takie podarunki, zwykle nie uzgodnione wcześniej z nowym opiekunem, stają się kłopotliwym obciążeniem. Często okazuje się również, że obdarowana osoba ma alergię na sierść lub na pióra. Wiele z tych zwierząt po paru miesiącach trafia do schronisk. Musimy pamiętać, że zwierzę jest czującą, wymagającą istotą, mającą swoje potrzeby, a wybór jej powinien być świadomy.

W rozsądnej cenie

I ostatnia rada nie kupuj prezentów, które są zbyt drogie i przyjęcie ich mogłoby być dla kogoś krępujące. Nikt chyba nie czuje się komfortowo jeśli dostaje prezenty, za które nie będzie się mógł odwdzięczyć w ten sam sposób. Sam unikniesz natomiast rozczarowania, kiedy przyjdzie okazja Tobie wręczać prezent.