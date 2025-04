Zdarzyło ci się wyciągnąć z pralki nie do końca czyste ubrania? A może część z nich uległa zniszczeniu, porobiły się w nich dziury i większe rozdarcia? Pranie to z pozoru prosta czynność, warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które usprawnią ten proces i sprawią, że ubrania będą zawsze czyste, świeże i w idealnym stanie.

Reklama

Planowanie

Może wydawać się to dziwnie, lecz pranie, podobnie jak inne czynności domowe, warto zaplanować z wyprzedzeniem. Stosy ubrań, pościel i ręczników piętrzące się w koszu na bieliznę to źródło frustracji i chęci jak najszybszego pozbycia się problemu. Oznacza to nierozważne ładowanie pralki, mieszanie kolorów i materiałów, co może przynieść niepożądane skutki. Ustal dni, w których robisz większe pranie (np. pościeli) i te, w które pierzesz bieliznę i codzienne ubrania. Pozwoli to uniknąć stresu i przeciążenia bębna pralki.

Pranie ubrań na lewej stronie

Jeśli chcesz uniknąć zabrudzeń z proszku lub urwania drobnych elementów ubrań, staraj się pamiętać o praniu ubrań na lewej stronie. Wywinięcie ich zajmuje tylko chwilę, a efekty mogą być naprawdę znaczące. Oprócz ochrony przed uszkodzeniami, pranie ubrań na lewej stronie to gwarancja mniejszego wypłukiwania barwnika z tkanin, przez co pozostają w świetnym stanie o wiele dłużej.

Odpowiedni detergent

Wybór proszku, żelu lub kapsułek do prania to ważna decyzja. Warto pamiętać, by dostosować go do rodzaju tkanin, jakie w danym momencie pierzemy. Zbyt intensywny detergent może wpłynąć na stan tkanin, a zbyt słaby nie dopierze zabrudzeń

.

Równie ważny przy wyborze odpowiedniego środka do prania jest aspekt świeżości i higienicznej czystości ubrań. Dzięki kapsułkom i żelowi do prania Persil z linii Hygienic Cleanliness Against Bad Odors możesz być pewna, że twoje pranie na długo pozostanie świeże i pachnące, a dodatkowo będzie higieniczne czyste. Zagwarantują to technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów.

Rozdzielanie prania na kolory i rodzaj tkanin

W odpowiednim segregowaniu nie chodzi tylko o uniknięcie zafarbowania materiałów. To oczywiście bardzo ważne, lecz grupowanie ubrań pod kątem rodzaju tkaniny, z której są wykonane to istotny aspekt, pomagający chronić je przed zniszczeniem. Bieliznę i cienkie materiały warto prać osobno, a jeansy i grubsze materiałowe ubrania osobno.

Woreczki do prania

Warto zaopatrzyć się w kilka sztuk, bo pomogą naprawdę polepszyć jakość prania i zapobiec przykrym niespodziankom. Woreczki do prania z łatwością znajdziesz w drogeriach albo kupisz przez Internet. Co do nich wkładać? Najlepiej bieliznę, by nie niszczyć jej delikatnych elementów i uniknąć jej odkształcenia.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil