Aby długo cieszyły swoim świeżym wyglądem, białe biustonosze (a zwłaszcza te koronkowe) należy szczególnie delikatnie traktować podczas prania.

Reklama

Pranie ręczne czy automatyczne?

To odwieczny problem. Generalnie delikatną bieliznę powinno się prać ręcznie, ale jeśli producent na to zezwala, można wstawić ją także do pralki na program przeznaczony do prania bielizny. Piorąc w pralce, należy pamiętać, aby białe staniki prać tylko z białą bielizną, a najlepiej z samymi stanikami.

Każdy stanik powinien być włożony w specjalny woreczek do prania. W ten sposób staniki nie będę się o siebie zaczepiały, a przez to niszczyły. Pierz w najniższej temperaturze, jaka jest możliwa w twojej pralce.

W czym prać?

Zrezygnuj z prania w zwykłych proszkach do prania. Nawet proszek dedykowany białym ubraniom po kilku praniach zmieni kolor białego stanika na szary. Lepiej używać delikatnych płynów do prania, płatków mydlanych lub specjalnych proszków do firan, które mają właściwości wybielające.

Na pomoc zszarzałym stanikom

Zszarzałe staniki mogą odzyskać swoją świetność pod wpływem różnych kuracji wybielających. Jedną z nich jest pranie z dodatkiem sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Oba te środki mają właściwości wybielające. Nastaw pralkę na delikatne pranie, dodaj detergenty te co zazwyczaj używasz oraz dodatkowo wsyp pół szklanki sody oczyszczonej lub saszetkę proszku do pieczenia. Staniki odzyskają swoją świeżość.

Jeśli nie pierzesz swoich białych staników w pralce, możesz je po prostu namoczyć w roztworze z sody lub proszku do pieczenia, a później wyprać, tak jak to robisz zazwyczaj. Nie radzimy używać chemicznych wybielaczy - mogą zniszczyć delikatne tkaniny oraz zmienić ich kolor na żółty.

Z białego cielisty

Jeśli twój biały stanik mimo wielu zabiegów nie odzyskał dawnego wyglądu, a nie chcesz się go pozbywać, spróbuj ufarbować go na cielisty kolor w wywarze z herbaty. Zaparz kilka saszetek herbaty, wlej do miski, odczekaj, aby temperatura nie była za wysoka i zanurz stanik, obciążając go, aby nie wypłynął. Zaraz po wyjęciu kolor może wydawać się mocny, ale jak go upierzesz, zblednie. Farbowanie możesz powtarzać kilka razy.

Reklama

Zobacz także:7 rad na efektywne pranie

W jakiej temperaturze najlepiej robić pranie?

Co oznaczają symbole na metkach?