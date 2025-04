Przy zakupie zwykle bierzemy pod uwagę czy pralka była wyprodukowana w Polsce, w innym kraju europejskim czy w Chinach. Zwracamy również uwagę na markę, mając nadzieję, że sprzęt lepszej marki nie będzie się psuł. Rzeczywiście, trochę prawdy w tym jest, ale często pralka renomowanego producenta też po 2 – 3 latach wymaga naprawy lub nawet nie kwalifikuje się do naprawy. Dlatego nie lekceważmy wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania, które producent zawarł w instrukcji obsługi. fachowcy zajmujący się naprawą pralek doradzają, aby przede wszystkim ich nie przeciążać i unikać dużych obrotów wirowania. Ale to nie wszystko.

Pralka załadowana po brzegi? Błąd!

Zwykle świadomie wybierasz pralkę o maksymalnym załadunku: 4,5 kg, 5 kg, 6 kg lub 7 kg. Ale potem często zapominasz, że jest to maksymalny załadunek i na ogół dotyczy tylko programu: bawełna. Wszystkie inne programy, np.: syntetyki, wełna, pranie krótkie nie są przystosowane do takiego obciążenia. Instrukcja obsługi dokładnie to precyzuje. Często na programie wełna: można prać tylko 1 kg lub 1,5 kg odzieży, a na innych np. 2 lub 2,5 kg prania. Jeśli tego nie przestrzegasz, to ewidentnie przeciążasz pralkę. Być może nie zdajesz sobie sprawy, że suchy koc ważący ok. 2 kg, po namoczeniu może ważyć 20 kg! Łożyska pralki to odczuwają.

Nie przesadzaj z wirowaniem

Producenci coraz częściej oferują modele pralek, które mają nawet 1400 – 1600 obrotów. Przy takim wirowaniu wyjęte z pralki ubrania rzeczywiście schną błyskawicznie. Jedyny problem to, w przypadku niektórych tkanin, mocne zagniecenia. Tymczasem serwisanci pralek doradzają, aby z najwyższych obrotów bębna korzystać tylko sporadycznie. Najlepiej po nastawieniu programu, zmniejszaj obroty wirowania do 800, a niekiedy do 600. To zdrowo dla pralki, zwłaszcza dla amortyzatorów i łożysk. Łożyska w obecnie produkowanych pralkach rzadko bywają wymienne.

Ustaw z dala od wanny

W małej łazience czasem jest to trudne. Ale staraj się zachować odległość między pralką a wanną chociaż kilkanaście cm. Dzięki temu łatwiej będzie pralkę utrzymać w czystości i przede wszystkim nie zniszczy się obudowa, gdy niespodziewanie pralka wpadnie w wibracje i zacznie się obijać o wannę. A może się to zdarzyć, np. gdy odzież źle się ułoży w bębnie.

Idealnie wypoziomuj pralkę

Gdy na podłodze jest terakota, zwykle myślimy, że posadzka jest idealnie pozioma. Dlatego wiele osób ustawia pralkę, nie sprawdzając poziomu. To błąd. Trzeba poziomicą sprawdzić czy pralka jest ustawiona równo względem podłoża. Jej nóżki mają regulację, można je podkręcać. Można też kupić specjalne podkładki pod nóżki lub matę wyciszającą i wyrównującą (ok. 50 zł).

Odkamieniaj i czyść systematycznie

Wykorzystaj do tego sodę i ocet. Co ok. 3 miesiące wlej do pralki ¾ szklanki octu i nastaw program bawełna 90 st. C, bez wkładania ubrań. Ocet usunie kamień z grzałki i nieprzyjemny zapach. Jeśli pralka nie jest zakamieniona, a jedynie brzydko pachnie z jej wnętrza, wsyp ¾ szklanki sody i nastaw program: bawełna 60 st. C lub 90 st. C. Pralka odświeży się.

