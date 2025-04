Zanim rozpoczniesz prace ogrodowe w marcu, pamiętaj o tym, że w tym okresie kluczowa jest uważna obserwacja warunków pogodowych. Wczesną wiosną, gdy ciągle zdarzają się dość mocne przymrozki, rośliny są wciąż narażone na ich działanie. To właśnie wtedy temperatura zmienia się przecież najbardziej - występują nocne przymrozki przy gruncie i gwałtowne ocieplenie w ciągu dnia. Jeśli jednak warunki temu sprzyjają, jakie prace ogrodowe można wykonać w marcu?

Reklama

Spis treści:

W marcu temperatury powoli rosną, dlatego w ciągu dnia możesz zrobić w ogrodzie czy na balkonie całkiem sporo rzeczy. Nie chodzi o intensywne sianie czy sadzenie, ale to idealny czas na generalne wiosenne porządki.

Jeśli przedwiośnie jest ciepłe nie tylko w dzień, ale i nocą (to znaczy, że nie ma bardzo silnych przymrozków), możesz już spróbować przyciąć niektóre drzewa i krzewy, a także przygotować grunt pod nowe uprawy.

Prace ogrodowe w marcu: przygotowanie gleby pod uprawę

Na początku wiosny możesz już przygotować ziemię pod uprawę owoców, warzyw, a także roślin ozdobnych. Przede wszystkim przekop ziemię i użyźnij ją, np. kompostem lub obornikiem. Pamiętaj, aby nie kopać blisko korzeni roślin - łatwo je wtedy uszkodzić! Dzięki rozpulchnieniu gleby przed jej użyźnieniem pozwolisz składnikom odżywczym wniknąć głębiej, a to z kolei przyspieszy wzrost zdrowych roślin.

fot. Prace ogrodowe w marcu/Adobe Stock, iMarzi

Prace ogrodowe w marcu: przycinanie róż

Róże należą do grupy tych, które można przycinać tylko wiosną. Najlepszy termin to połowa marca lub początek kwietnia. Przycinanie róż zacznij od usunięcia suchych, zdrewniałych pędów oraz przerzedzenie rośliny. Pobudzi to jej kwitnienie.

Prace ogrodowe w marcu: oczyszczenie iglaków

Iglaki są zazwyczaj odporne na mrozy, jednak czasem może się zdarzyć, że niektóre gałązki przymarzną. Czasem jest też tak, że cały iglak usycha, kiedy zima jest wyjątkowo sroga - dotyczy to w szczególności tui. Dlatego wiosną dokładnie przejrzyj wszystkie swoje iglaki. Jeśli zauważysz na nich charakterystyczne przebarwienia, obetnij uszkodzone pędy.

Prace ogrodowe w marcu: przycinanie drzew i krzewów

Przycinanie drzew i krzewów przed wiosną jest bardzo ważną czynnością, a marzec jest na to świetnym terminem. Jeśli na jesieni posadziłaś drzewka lub krzewy, teraz jest najlepszy moment na przycięcie ich gałęzi. Okazy, które masz już w ogrodzie od wielu lat, również warto podciąć, aby umożliwić rozwój młodych pędów.

Wiosenne przycinanie dotyczy także krzewów owocowych. Przerzedzenie pędów i podcięcie gałęzi pozwala na poprawę kwitnienia i owocowania. Jeśli pod sam koniec marca pogoda jest sprzyjająca, możesz także zająć się sadzeniem młodych krzewów i drzew owocowych.

Prace ogrodowe w marcu: trawnik

Trawnik po zimie nierzadko wymaga naprawdę solidnej opieki i regeneracji. Zajmij się nim wtedy, kiedy wiesz, że w najbliższym czasie nie będzie już opadów śniegu. Najpierw usuń z niego wszystkie resztki jesiennych liści, oraz przekop fragmenty, na których trawnik już nie nadaje się do ratowania.

Samo sianie trawy zaplanuj dopiero na połowę kwietnia lub początek czerwca, ale w marcu przygotuj ją odpowiednie warunki dla jej rozwoju.

fot. Co siać w marcu/Adobe Stock, Iryna

Marzec to odpowiedni moment na sianie niektórych warzyw oraz kwiatów i roślin ozdobnych. Póki co warunki są jeszcze dość niekorzystne, dlatego możesz siać tylko kilka rodzajów - np. warzywa korzeniowe, które dobrze znoszą zimno.

W marcu posiej bób, marchew, rzodkiewkę i groch. Inne jarzyny muszą poczekać na cieplejsze dni, na razie możesz zasiać je w ogrzewanym tunelu (np. kalarepę lub kalafior). W marcu możesz także siać warzywa na rozsady, ale pamiętaj, że powinny być one w domu, w ciepłych i słonecznych warunkach. Przygotuj np. paprykę i pomidory na rozsady.

Ładna pogoda i wysokie temperatury sprzyjają też sianiu i sadzeniu niektórych kwiatów i roślin ozdobnych. Bezpośrednio do gruntu możesz wysadzać byliny odporne na niskie temperatury, np. astry alpejskie, łubin, nasturcje czy aksamitki. Do gruntu możesz też wysiać maciejkę, kosmosy i słoneczniki ozdobne.

Jeśli chodzi o kwiaty doniczkowe, już w połowie marca możesz wysadzić bratki, hiacynty oraz żonkile.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.03.2015.

Reklama

Czytaj także:

Jakie kwiaty kwitną wiosną na fioletowo?

Pierwsze zwiastuny wiosny

Kiedy i jak siać marchew do gruntu?