Choć ranki i wieczory są już nieco chłodniejsze, lato wciąż trwa! W tym miesiącu czeka nas trochę pracy. Warto posadzić kwiaty dwuletnie, przerzedzić krzewy porzeczek, agrestu, wysiać zioła. W sierpniu trzeba rozmnożyć byliny, zebrać nasiona, przesadzić krzewy iglaste. Przed pracami poznaj również kalendarz biodynamiczny.

Jakie prace ogrodnicze należy wykonać w sierpniu?

Posadź piwonie, lilie, szachownice cesarskie. Skróć o połowę pędy lawendy, co spowoduje, że się ładnie rozkrzewi. Pamiętaj o przycięciu żywopłotu. Możesz jeszcze ususzyć tymianek i szałwię. Posiej sałatę roszponkę na jesienny zbiór. Regularnie koś trawę, a jeśli jest zbyt sucho - nawadniaj. Jeśli chcesz założyć nowy trawnik, wysiej trawę. Nie zapomnij przyciąć pędów, które mają zbyt mało kwiatów. Pobudzi je to do kwitnienia. Przytnij róże pienne. Z późnych odmian pomidorów usuń kwiaty z czubka. Posadź truskawki, wysiej jesienną rzodkiew i szpinak. Posadź rośliny iglaste i wiecznie zielone liściaste.

Zapamiętaj!



Sierpień jest zdecydowanie najlepszą porą na dzielenie piwonii. Nadają się do tego tylko kilkuletnie karpy, na których jest dużo pąków. Wykop je bardzo ostrożnie z ziemi i oczyść starannie pod bieżącą wodą. Do cięcia użyj tylko ostrego i czystego noża. Dzielenie rozpocznij od góry, tak aby na każdej części znalazły się 2-3 pąki. Uważaj, aby ich nie uszkodzić. Korzenie natychmiast po podzieleniu wsadź do spulchnionej ziemi, najlepiej na głębokość 3 cm.

Roślina miesiąca - róża



Królowa kwiatów towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Uprawiano ją w Grecji i starożytnym Rzymie. W ciągu ostatnich stu lat wyhodowano mnóstwo oryginalnych odmian, najnowsze chronią nawet specjalne patenty. Choć róże nie należą do roślin łatwych w uprawie, każdy ogrodnik może znaleźć coś dla siebie wśród wielu gatunków.

Wszystkie krzewy róż rosną dobrze na glebach piaszczysto-gliniastych, żyznych, dostatecznie wilgotnych. Lubią miejsca słoneczne i osłonięte. Dobrze je nawozić obornikiem lub kompostem. Krzewy najlepiej sadzić jesienią. Po posadzeniu trzeba je okopczykować, czyli przysypać ziemią do wysokości ok. 25 cm.

Na wiosnę, gdy wybijają nowe pędy, kopczyki rozgarniamy, a pędy przycinamy. Róże kwitną bowiem na młodych, jednorocznych pędach. Najpiękniej pachną kwiaty ciemnoczerwone i tzw. herbaciane. Nawet po ususzeniu płatki zachowują swój aromat i świetnie nadają się do mieszanek zapachowych. Na kwiaty cięte do wazonu najbardziej nadają się odmiany wielokwiatowe z grupy mieszańców herbacianych.

