Zrównoważony rozwój jest dla firmy Henkel centralnym elementem wizji przyszłości. W ramach strategii społecznej odpowiedzialności wyodrębnione zostały trzy główne obszary, wokół których skoncentrowano działania. Są nimi: regeneracja planety, czyli tworzenie przyszłości opartej na gospodarce obiegu zamkniętego i zerowej emisji CO2, rozwój społeczności, a zatem tworzenie szans na lepsze życie, wspieranie równości, edukacji i dobrostanu oraz bycie zaufanym partnerem poprzez osiąganie wyników biznesowych przy jednoczesnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów. W tę misję doskonale wpisuje się akcja „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” wspierany przez marki z portfolio firmy, takie jak: Syoss, Silan, Gliss, Bref, Palette, Perwoll, Persil, Schauma, Clin, Somat, Fa, E, Pur i Taft.

Lepsze jutro zaczyna się dziś!

Akcja „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” pokazuje, jak wprowadzenie w życie prostych zmian może pomóc zaoszczędzić energię i wodę podczas codziennych czynności. Konkretne przykłady? Warto wiedzieć, że wybór programu Eco sprawia, że zmywarka zużywa mniej o nawet 40% prądu i ponad 30% wody w porównaniu z normalnym cyklem*, a piorąc w 20°C można zaoszczędzić nawet do 60% energii elektrycznej**. Na uwagę zasługuje także fakt, że wybierając odżywkę bez spłukiwania oszczędza się nie tylko czas, ale nawet 12 litrów wody na minutę, a krótszy i chłodniejszy prysznic jest lepszy zarówno dla środowiska, jak i dla skóry. O tym jak istotny jest wybór opakowań z recyklingu, ponieważ to jedyna słuszna droga do minimalizowania ilości plastiku wokół nas, chyba nikomu przypominać nie trzeba?

Do akcji „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” włączyły się również znane osoby: Małgorzata Rozenek-Majdan (ambasadorka marki Schwarzkopf Gliss), Mateusz Gessler (ambasador marki Somat) i Ewa Pajor (ambasadorka marki Persil). Zrównoważony rozwój jest motorem napędowym działań naszej firmy. Podejmowane przez nas decyzje wpływają nie tylko na najbliższą przyszłość, lecz także na to, w jakim świecie będą żyły kolejne pokolenia. Stąd też nasza kampania edukacyjna „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas”, w której zachęcamy konsumentów do zmiany codziennych nawyków. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla naszej planety mają drobne zmiany w naszym życiu. A my właśnie to pokazujemy – mówi Monika Suwala, Trade Marketing & Sustainability Manager Henkel.

Wszystkie informacje o projekcie i działaniach w ramach akcji „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas” można znaleźć na dedykowanej stronie Ask Team Clean.

*Na podstawie europejskiego badania produktów do zmywarek przeprowadzonego przez prof. Stammingera, zainicjowanego przez firmę Henkel.

**Źródło: Wyliczone oszczędności na podstawie danych z www.klimaschutz-hannover.de

