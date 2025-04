Nadmiar czystości szkodzi – to udowodnione naukowo. Ale pojęcie "nadmiar" dotyczy sytuacji, gdy codziennie pucujesz podłogi, blaty, a nawet okna, by pozbyć się każdej drobinki brudu. Jednak większość z nas gruntowne porządki robi 1–2 razy w roku. I z tego nie należy rezygnować. Bo wraz z kurzem i brudem, usuwamy roztocza, bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby, które po wniknięciu do naszego organizmu mogą być przyczyną alergii, a nawet groźniejszych chorób. Dlatego – bez przesady – bieganie ze ścierką i odkurzaczem możesz potraktować jako inwestycję w zdrowie rodziny. Majówka przed nami! Do dzieła!

Zrób projekt sprzątania

Szczegółowy plan sprzątania skróci czas tej niezbyt lubianej czynności. Porządki podziel na etapy, możliwe do zrealizowania jednorazowo. Z pełnej szafy nie wyrzucaj na podłogę więcej rzeczy, niż zdążyć uporządkować w ciągu godziny. Podziel ubrania na te, które zostawisz i te, które wyrzucisz. My wyznajemy starą, dobrą zasadę, że jeśli nie nosiłaś, albo nie używałaś jakiejś rzeczy przez rok, to powinnaś się jej pozbyć. Szczególną uwagę poświęć kosmetyczce i apteczce. Przeterminowane kosmetyki mogą uczulać, a leki nawet zaszkodzić. Uwaga! Tych ostatnich nie wynoś do śmietnika tylko do specjalnego pojemnika, który powinien być w każdej aptece.

Miej to na oku!

Odgruzowałaś mieszkanie? Teraz możesz wziąć się za porządki. Tylko od ciebie zależy, od którego z pomieszczeń zaczniesz. W każdym z nich są miejsca, na które powinnaś zwrócić szczególną uwagę.

Otwórz okno!

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda dowiedli, że kobiety są o wiele bardziej narażone na choroby płuc i serca niż mężczyźni. Wszystko dlatego, że to one wykonują większość prac domowych. Okazuje się, że podczas sprzątania czy gotowania powietrze w domu jest o wiele bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Odkurzając wdychasz nawet 250 razy więcej kurzu niż zwykle, a sprzątając łazienkę czy toaletę inhalujesz się oparami chloru czy amoniaku. Dlatego na czas porządków warto otwierać okna, a najlepiej wietrzyć mieszkanie „na przestrzał”.

