Zacznij od uważnej segregacji

Większość z nas posiada w swoim domu specjalnie wydzielone miejsca, w których przechowuje zapasy pościeli, obrusów, firan, ubrań sezonowych oraz innych rzeczy wykorzystywanych sporadycznie – od święta. Nawet jeżeli trzymamy je w niemal sterylnych warunkach, to co jakiś czas warto zadbać o ich odświeżenie tak, aby były gotowe do użytku w każdej chwili! Takie porządki są dosyć pracochłonne i wymagają od nas wielokrotnego prania i suszenia. Dlatego szczególnie polecamy, aby zabrać się za nie w upalne dni. Zanim jednak wrzucisz wszystko do prania, przejrzyj dokładnie swoje zbiory. Rzeczy takie jak świąteczne obrusy czy serwety, których używasz rzadko i sporadycznie oraz ciężkie zapasowe koce, narzuty czy chodniki, nie powinny być zbyt często prane. Jeżeli pierzesz je zaraz po użyciu to pewnie będą wymagały tylko wywietrzenia.

Pierz w niskiej temperaturze, susz na świeżym powietrzu!

W przypadku, kiedy chcemy tylko odświeżyć nasze ubrania lub pościel, powinniśmy posłużyć się programami pozwalającymi na przeprowadzenie samego płukania lub krótkiego prania w niskiej temperaturze. Większość nowoczesnych pralek posiada opcję prania 15-to lub 20-to minutowego. O ile przy odświeżaniu pościeli możemy pominąć proszek do prania, o tyle bardzo ważne jest zastosowanie płynu do płukania, który zapewni świeży zapach.

Pamiętajmy, że ważne jest nie tylko to, jak pierzemy, ale także to w jaki sposób suszymy czy wietrzymy. Prawidłowo przeprowadzone suszenie może zagwarantować, że rzeczy zachowają świeży i przyjemny zapach nawet przez wiele tygodni. Letnie słońce i wiatr w krótkim czasie pozwolą wysuszyć nasze pranie, pozostawiając na długo przyjemną świeżość.

Wiele osób wciąż używa tradycyjnych sznurków rozciągniętych na balkonie lub w ogrodzie pomiędzy drzewami. Jest to sposób suszenia sprawdzony od lat, jednak ma on swoje wady. Linki musimy każdorazowo rozwijać i zwijać lub czyścić, jeżeli pozostawiamy na zewnątrz. Poza tym bardzo ciężko jest rozwiesić je w taki sposób, aby nasze ubrania czy pościel znajdowały się w odpowiedniej odległości. Dlatego na początku sezonu letniego warto zainwestować w suszarkę ogrodową lub kompaktową. Odpowiednia suszarka jest szczególnie ważna w przypadku pościeli. Poszewki na poduszki i kołdrę oraz prześcieradło należy suszyć w stanie rozwieszonym, dokładnie roztrzepując i rozkładając równomiernie, tak aby zapewnić swobodny dostęp powietrza. Susząc je w ten sposób sprawimy, że będąmniej pogniecione i znacząco skrócimy czas ich prasowania.

Jak wybrać odpowiednią suszarkę?

Wybór odpowiedniej suszarki powinien być uzależniony od tego, w jakim miejscu chcemy ją użytkować. Dla osób, które mieszkają w blokach, najlepszym rozwiązaniem będą suszarki przenośne takie jak suszarka Pegasus 200 Deluxe Mobile marki Leifheit, które można użytkować zarówno na balkonie, jak i w mieszkaniu.

Suszarka tego typu zmieści się na większości balkonów, a w przypadku niespodziewanego deszczu możemy ją szybko schować do wewnątrz. Suszarka Pegasus 200 Deluxe Mobile posiada skrzydła do suszenia długich rzeczy, 2 uchwyty na drobną garderobę, 5 odpornych na wiatr wieszaków na ubrania, torbę na spinacze do bielizny i faliste pręty na wieszaki. Tak kompleksowe wyposażenie suszarki jest bardzo istotne ponieważ umożliwia równomierne rozłożenie prania, a co za tym idzie szybsze i skuteczniejsze suszenie.

Natomiast dla mieszkańców domów jednorodzinnych najlepszym rozwiązaniem będą innowacyjne suszarki ogrodowe. Cieszą się one coraz większą popularnością ponieważ są zarówno funkcjonalne, jak i praktyczne. Wybierając suszarkę ogrodową warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim należy sprawdzić z jakiego materiału jest wykonana. Ważne aby była odporna na warunki atmosferyczne – deszcz i promienie UV. W sklepach dostępne są suszarki typu "parasolka", które mają regulację wysokości, co jest znacznym ułatwieniem podczas wieszania czy ściągania prania. Praktyczną funkcją są także przedłużane ramiona, dzięki którym możemy dostosować wielkość suszarki do ilości prania.

Na pozór wszystkie suszarki ogrodowe są podobne, jednak przed zakupem warto im się dokładnie przyjrzeć. Zwróćmy uwagę, czy podczas składania suszarek linki chowają się w ramionach. Dzięki takiemu rozwiązaniu są one chronione są zarówno przed wilgocią, jak i zabrudzeniem. Tego typu funkcjonalność posiada m.in. suszarka Linomatic 600 Deluxe, która wykonana jest z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada ona mechanizm automatycznego wciągania linki oraz system Easy Close Comfort, który umożliwia łatwe i wygodne składanie.Tego typu suszarka sprawdza się zwłaszcza w przypadku dużych rodzin i oczywiście podczas generalnych porządków. Linki rozciągają się maksymalnie do 2,20 metrów, można więc powiesić na nich pranie o dużych gabarytach, jak prześcieradła, zasłony, obrusy. Więcej informacji na temat suszarek firmy Leifheit można znaleźć na stronie www.leifheitsklep.pl

Zewnętrzna suszarnia jest inwestycją, która będzie przydatna zarówno podczas codziennego korzystania, jak i generalnych, letnich porządków. Dlatego warto kupić suszarkę ogrodową, która będzie nie tylko trwała ale przede wszystkim funkcjonalna.