Stary, żeliwny kaloryfer może być prawdziwą zmorą, jeśli chodzi o wystrój wnętrza, zwłaszcza w nowoczesnych aranżacjach. Z drugiej strony, takie grzejniki mają swój niepowtarzalny urok i wiele osób decyduje się na ich renowację zamiast wymiany. Tym bardziej, że potrafią dużo lepiej trzymać ciepło, niż te nowsze, aluminiowe.

Jak więc sprawić, by stary kaloryfer stał się ozdobą wnętrza? Oto kilka kreatywnych pomysłów, które pomogą Ci nadać nowy charakter temu niepozornemu elementowi.

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na odświeżenie starego kaloryfera jest jego pomalowanie. Farba potrafi zdziałać cuda i nadać grzejnikowi zupełnie nowy wygląd. Ważne jest jednak, aby do malowania użyć farb odpornych na wysoką temperaturę.

Możesz zdecydować się na klasyczną biel lub wybrać bardziej odważne kolory, które zmienią kaloryfer w element dekoracyjny. W nowoczesnych wnętrzach sprawdzi się np. kolor czarny. Z kolei do wnętrz w stylu retro pasują odważniejsze kolory, takie jak butelkowa zieleń, granat czy miedziany złoty.

Jeśli chcesz odświeżyć w ten sposób kaloryfer, pamiętaj, aby najpierw dokładnie wyczyścić grzejnik z kurzu. Jeśli stara farba mocno się łuszczy, warto ją wyszlifować. Zabezpiecz podłogę i ściany wokół grzejnika folią malarską, a następnie nałóż dwie warstwy farby, pozwalając każdej z nich wyschnąć przez minimum 2-3 godziny.

fot. Pomysły na kaloryfer: malowanie/Adobe Stock, ink drop

Jeśli chcesz całkowicie zmienić wygląd kaloryfera i sprawić, że stanie się mniej widoczny, dobrym pomysłem będzie zastosowanie specjalnych obudów. Dostępne są one w różnych stylach - od minimalistycznych, nowoczesnych modeli po bardziej ozdobne, pasujące do klasycznych wnętrz. Możesz kupić gotową osłonę albo zbudować ją samodzielnie, z drewna lub płyty MDF. Pamiętaj, aby były w niej otwory wentylacyjne - dzięki nim ciepło będzie swobodnie przepływać.

Możesz pomalować osłonę na taki sam kolor, jak ściana, aby wtapiała się w tło, postawić na kontrast i uczynić ją elementem dekoracyjnym albo zostawić w wersji "saute". Drewniane obudowy w naturalnym kolorze (np. jedynie zaolejowane lub polakierowane bejcą) świetnie komponują się z wnętrzami w stylu skandynawskim. Z kolei metalowe, industrialne obudowy pasują do loftów i nowoczesnych mieszkań.

Osłony na kaloryfer to sposób, by zamaskować nieestetyczny wygląd grzejnika, jednocześnie nie blokując dopływu ciepła do pomieszczenia.

fot. Pomysły na kaloryfer: obudowy i osłony/Adobe Stock, paul prescott

Jeśli kaloryfer jest w dobrym stanie i ma unikalny, żeliwny charakter, może stać się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale i ozdobą. W stylu industrialnym, loftowym czy vintage, stare kaloryfery są często eksponowane jako jeden z elementów designu. W takich wnętrzach grzejniki żeliwne dodają charakteru i podkreślają surowość aranżacji.

Jeśli kaloryfer jest w dobrym stanie, wystarczy go oczyścić i zakonserwować. Zamiast go ukrywać, wyeksponuj go, np. pozostawiając bez osłon. Innym sposobem na poprawę estetyki starego kaloryfera jest ozdobienie przestrzeni wokół niego. Odpowiednie dekoracje mogą skutecznie odciągnąć uwagę od samego grzejnika i nadać wnętrzu świeżości.

Postaw np. na półki nad kaloryferem, na których możesz umieścić doniczki z roślinami, książki czy inne dekoracje. Stworzenie mini ogrodu na parapecie nad kaloryferem to świetny sposób na ożywienie wnętrza. Warto jednak pamiętać, aby rośliny były odpowiednio dobrane – nie wszystkie dobrze znoszą suche i ciepłe powietrze.

fot. Pomysły na industrialny kaloryfer/Adobe Stock, racool_studio

