Karnawał to czas niezapomnianych imprez! Jeśli chcesz zorganizować jedną z nich, spieszymy z pomocą. Sprawdź, jakie są najlepsze pomysły na imprezę tematyczną! A może podzielisz się z nami własnymi?

1. Impreza w stylu hawajskim

Chyba wszyscy tęsknimy za latem, słońcem, plażą, ciepłymi wieczorami... Impreza w stylu hawajskim to opcja idealna! W internecie możesz kupić wiele przydatnych gadżetów - trawiaste spódniczki, sztuczne palmy, staniki z muszli i inne. Jeśli jednak nie chcesz wydawać fortuny, wystarczą kwiatowe girlandy na szyję! Odpowiedni dresscode jest bardzo ważny - letnie, kolorowe ubrania są obowiązkowe. Może panie wskoczą w bikini i wepną kwiaty we włosy? Zaleć gościom również założenie okularów przeciwsłonecznych.

Przygotuj kolorowe lampiony, możesz nawet rozsypać na podłodze piasek. Zapewni ci to potem nie tylko mnóstwo sprzątania, ale przede wszystkim ogromną frajdę na imprezie.

Jeśli chodzi o menu, pozycją obowiązkową są owocowe drinki! Poza tym warto zaserwować pizzę hawajską i mnóstwo owocowych przekąsek. Z Hawajami kojarzą się arbuzy, kokosy i ananasy.

Oto kilka inspiracji do hawajskiego menu:

Tarta z ananasem - przepis

Kurczak z ananasem - przepis

Krewetki z ananasem - przepis

Sałatka z arbuzem - przepis

Pstrągi po hawajsku - przepis

Pamiętaj też o odpowiedniej, rytmicznej muzyce! Najlepsza będzie latynoska lub kubańska, świetnie sprawdzą się też rytmy reggae. Może zorganizujesz konkurs tańca hula?

2. Impreza w stylu pin-up

To motyw odpowiedni zwłaszcza wtedy, gdy impreza ma się odbywać wyłącznie w damskim gronie. Czy istnieje coś seksowniejszego niż pin-up girls?

Przy poszukiwaniu przebrania masz spore pole do popisu - możesz wybrać np. motyw grochów lub styl marynarski. Przydadzą ci się szorty, minispódniczki, obcisła koszula w kratkę, ciuch z kokardą, rozkloszowana sukienka z dekoltem... Warto zainspirować się również Marilyn Monroe!

Pamiętaj o odpowiednim makijażu dla pin-up i fryzurze - zakręć loki, usta pomaluj na czerwono, zrób intensywne kreski eyelinerem i namaluj charakterystyczny pieprzyk na policzku.

Chociaż stroje są najważniejsze, nie wolno zapominać o odpowiednim wystroju. Mogą się przydać obrusy w kratkę, kolorowe serpentyny, a także duże płyty winylowe. Na playliście muszą się znaleźć utwory z lat 50-tych i 60-tych!

Z kolei w menu pin-up girls nie może zabraknąć coli w szklanych butelkach, rurek z kremem, babeczek, hamburgery, amerykańskich pancakes, a także kolb kukurydzy!

Oto kilka inspiracji do menu na imprezę w stylu pin-up:

Amerykańskie pancakes - przepis

Babeczki bezowe - przepis

Rurki francuskie z kremem - przepis

Rurki z kremem - przepis

Babeczki z kremem i borówkami - przepis

Domowy hamburger - przepis

3. Impreza w stylu dawnych gwiazd Hollywood

Chyba nie istnieją osoby, które nigdy nie marzyłyby o staniu się choć na chwilę hollywoodzką gwiazdą! Zainspiruj się stylem wielkich sław - Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Vivienne Leigh lub Elizabeth Taylor! Panowie powinni się wzorować na Clarku Gable, Humphreyu Bogarcie, Marlonie Brando oraz Jamesie Deanie.

Tego wieczoru obowiązkowe są eleganckie suknie, futra, perły i diamenty (nawet jeśli są tylko imitacjami), a także długie rękawiczki! Mężczyźni również nie mogą zapominać o elegancji.

Dekoracja powinna być ekskluzywna - najlepiej utrzymana w tonacji złotej, srebrnej, z dodatkiem czerni i bieli. Może zawiesisz plakaty z kultowych filmów (np. "Przeminęło z wiatrem", "Casablanca"). Warto pokusić się o... czerwony dywan dla przybyłych sław.

Co musi znaleźć się w menu? Koniecznie szampan! Na tak eleganckim przyjęciu nie może pojawić się piwo czy wódka. Przygotuj dania z owoców morza, zaserwuj też łososia. Nawet jeśli zaserwujesz pozornie zwyczajne potrawy, nie zapominaj o wytwornej formie ich podania.

Oto kilka inspiracji do gwiazdorskiego menu:

Tarta ze szpinakiem i łososiem - przepis

Sałatka z krewetkami - przepis

Danie z woka z krewetkami - przepis

Ptysie z pieczarkami - przepis

Roladki z łososia - przepis

Drink z szampana - przepis

4. Impreza w kiczowatym stylu

Kicz party to świetny pomysł na zabawny motyw przewodni! Taka impreza nie wymaga też dużego nakładu środków finansowych - chyba każdy z nas ma w głębi szafy lub na strychu ubrania i dodatki, do których najchętniej by się nie przyznawał.

Na imprezie w kiczowatym stylu nic nie powinno do siebie pasować! To główna zasada wieczoru - w stroju zmiksuj wszelkie możliwe kolory, wzory i faktury. Nie zapominaj o plastikowych tipsach i obciachowym makijażu. Panie i panowie powinni mieć na sobie mnóstwo biżuterii. Może w zakamarkach pawlacza znajdziesz tandetne klipsy z lat 90-tych?

Kiczowata dekoracja łączy w sobie jak najwięcej plastiku, brokatu, różu i zwierzęcych wzorów. Goście powinni siedzieć na taboretach! W menu na kicz party może znaleźć się np. sałatka z chipsami, jabłka nadziewane kaszanką, salceson, mortadela, oranżada, przekąski z parówek i kiełbasy. Herbatę zaserwuj w szklankach z plastikowym uchwytem! Do playlisty koniecznie dołącz muzykę disco polo, która w ostatnich latach powraca zresztą do łask.

Oto kilka inspiracji do menu na kicz party:

Koreczki serowe - przepis

Grillowana cukinia faszerowana mielonką - przepis

Przekąska z kiełbasy - przepis

Parówki w cieście francuskim - przepis

Parówki w galarecie - przepis

Jabłka faszerowane kaszanką - przepis

5. Impreza w mrocznym stylu

Co powiesz na imprezę w rockowym stylu? To świetny pomysł zwłaszcza wtedy, gdy twoi goście na co dzień są wyjątkowo... grzeczni. Na jeden wieczór przemieńcie się w zbuntowane gwiazdy rocka!

W co się ubrać? Na pewno przyda się skórzana lub dżinsowa kurtka, sprany t-shirt, jeansy z dziurami, a także ciężkie buty (bikery albo martensy). Niezbędnym elementem stroju są także wszelkiego rodzaju przypinki.

Makijaż powinien być mocny i wyrazisty, smokey eyes będą zdecydowanie najlepszą opcją. W pomieszczeniu, w którym odbywać się będzie impreza, musi panować mroczna atmosfera. Zadbaj o czarne dodatki, może powieś też plakaty zespołów rockowych? Najlepiej zgasić światło i zapalić świece! Wybór playlisty jest raczej dość prosty - niezbędne są wszystkie klasyki rocka!

Co musi pojawić się w menu rockowej imprezy? Powinno być przede wszystkim pikantnie! Nie żałuj chili i innych ostrych przypraw, a gościom zaserwuj wspaniałe drinki!

Oto kilka inspiracji do rockowego menu:

Cebula faszerowana mięsem - przepis

Pierś kurczaka z chili - przepis

Przepis na ciasto czekoladowe z chili

Przepis na karnawałowy drink Dzika Orchidea

Pikantne szaszłyki z kurczaka - przepis