Najlepszy prezent na Komunię?

Komunia święta to jeden z ważniejszych dni w życiu dziecka. Dlatego warto wybrać prezent, który nie zostanie odstawiony w kąt po trzech dniach i posłuży dziecku zarówno do zabawy, jak i do nauki.

Reklama

Ten, który odkryliśmy rozbudzi w dziecku chęć do eksperymentowania i szukania kreatywnych rozwiązań, a jednocześnie pozwoli zaangażować do zabawy całą rodzinę.

Co to takiego? Urządzenie wielofunkcyjne AiO - HP Ink Advantage 3785, które dzięki kompaktowemu rozmiarowi pasuje do pokoju każdego dziecka. Jeśli kupimy je przed Komunią, może posłużyć nam do przygotowania spersonalizowanego zaproszenia dla gości, karteczek z oznaczeniami miejsc przy stole i ramek, którymi dzieci mogą podziękować najbliższym za obecność w tym ważnym dla nich dniu.

W czasach, kiedy zbiory zdjęć trzymamy w telefonach, w komputerach i w skrzynkach mailowych, zapominamy, jak wiele radości sprawia wspólne przeglądanie rodzinnych albumów. Ten prezent pozwoli na nowo odkryć radość, którą daje wspólne odkrywanie wspomnień. Im ciekawszy album, tym więcej wspomnień i pamiątek, które zostaną z naszą rodziną. Warto zrobić więcej i zamiast zwykłego albumu przygotować scrapbook, który zyskuje coraz większą popularność również w Polsce. To pewnego rodzaju pamiętnik ze wspomnieniami, w postaci zdjęć, skrawków ozdobnych materiałów, biletami, zaproszeniami, zapiskami i rysunkami. Ten styl zachowywania wspomnień przyszedł do nas ze Stanów i staję się coraz popularniejszy.

Chyba nie macie już wątpliwości, co warto kupić dziecku na komunię? Technologia, która obudzi kreatywność, to niezwykły prezent! Koszt urządzenia HP- ok. 299 złotych. Jak na prezent na Komunię - niewiele :), a dodatkowo w miesiącach maj i czerwiec, przy zakupie otrzymacie w prezencie samoprzylepny papier do zdjęć Social Media SnapShots.

Sprawdź więcej!

fot. serwis prasowy HP

Więcej pomysłów od Pani Gadżet