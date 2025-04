Połącz te składniki z fusami kawy i umyj łazienkę. Dzięki nim te sprzęty będą lśnić jak złoto

Zatrzymaj fusy z kawy i użyj ich do czyszczenia łazienki. To ekologiczny, darmowy i przede wszystkim skuteczny sposób na to, by pozbyć się zabrudzeń na gładkich łazienkowych powierzchniach – od toalety po armaturę. Sprawdź, z czym je wymieszać, żeby osiągnąć najlepszy efekt.