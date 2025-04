Prawie zawsze pokój ucznia to wnętrze wielofunkcyjne. Odrabia się tu lekcje, ale również odpoczywa i przyjmuje gości. Dobierając żarówki, zwracajmy uwagę nie tylko na moc, ale również na to jaką barwę ma ich światło. Niektórenowoczesne źródła światła, zwłaszcza LED dają światło zimne, inne ciepłe, a jeszcze inne pośrednie, które można nazwać neutralnym. Fachowcy określają tę cechę pojęciem temperatury barwowej światła i mierzą ją w stopniach Kelvina (K). Jeśli na opakowaniu żarówki znajdziesz informację, że daje ona światło o barwie 4000–4500 K, będzie ono neutralne, dość uniwersalne. Poniżej tej wartości będzie ciepłe, sprzyjające relaksowi, a powyżej wyraźnie zimne, sprzyjające pracy. Doradzamy zakup żarówek renomowanych producentów, które są zdrowe dla oczu.

Jak oświetlić pokój ucznia



Najlepsza lampa na biurko

Chociaż ważne jest, aby była ładna i pasowała do wnętrza, to jeszcze ważniejsza jest jej funkcjonalność. Powinna mieć regulowane ramię i klosz, bo wtedy łatwo jest skierować strumień światła w odpowiednie miejsce. Gdy biurko jest jasne, wkręć żarówkę dającą ok. 1000 lumenów (lm), czyli tyle, co tradycyjna żarówka o mocy 75 W. Do ciemnego biurka lepsze będzie źródło światła dające 1500 lumenów (lm). Poszukaj na opakowaniu żarówki informacji o temperaturze barwowej i wskaźniku oddawania barw (CRI). Powinien on wynosić powyżej 80. Wtedy odbiór kolorów zdjęć w książkach i czasopismach będzie zbliżony do oryginalnego, widzianego w świetle dziennym.



Oświetlenie górne i nocne

Ponieważ pokoje dzieci zwykle nie są duże (12–15 m kw.), to moc całkowita górnego oświetlenia powinna wynosić 60–75 W, czyli 800–1000 lumenów. Wskazane jest ciepłe światło, bo takie sprzyja relaksowi, uspokaja. W lampce nocnej wystarczy żarówka będąca odpowiednikiem 40 W (400 lm), dająca światło ciepłe lub neutralne.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"