Wypełnione włóknem, puchem lub pierzem czy wykonane z pianki termoelastycznej – na rynku możemy znaleźć wiele rodzajów poduszek. – Wybór odpowiedniej ułatwi na pewno odpowiedzenie sobie na dwa pytania: czy lubimy spać nisko czy wysoko oraz jaką pozycję preferujemy – podpowiada Pan Tomasz Goc z Fabryki Materacy Janpol.

Reklama

Poduszka dla alergika

Surowiec jakim jest lateks słynie ze swojej sprężystości. – Właśnie dlatego wyjątkowo dobrze dopasowuje się do kształtu głowy, ale przede wszystkim zapewnia cyrkulację powietrza. Rozmieszczone w całej objętości poduszki pionowe kanały powietrzne pozwalają oddychać całej strukturze. – dodaje Pan Tomasz. Takie rozwiązanie ma wiele zalet dla śpiącego m.in. to, że organizm nie poci się nawet w trakcie upalnych nocy, a na takiej poduszce nie rozwijają się bakterie, przez co jest ona odpowiednia dla alergików.

Poduszka odciążająca odcinek szyjny kręgosłupa

Smart latex to specjalny rodzaj pianki, który łączy cechy lateksu i pianki termoelastycznej. Poduszka jest sprężysta i miękka. Dodatkowo "smart latex" idealnie dopasowuję się do kształtów głowy i szyi, gwarantując przy tym świetną cyrkulację powietrza i odpowiednie odciążenie odcinka szyjnego.

Poduszki dla ceniących relaks

Poduszka żelowa została zaprojektowana w oparciu o unikatową technologię. Łączy w sobie zalety lateksu oraz specjalistycznego żelu. Sprężystość pierwszego surowca została w niej uzupełniona obecnością specjalnego żelu. To właśnie on pozwala na równomierne rozprowadzenie nacisku ciała śpiącego na całej powierzchni poduszki i pogłębienie uczucia relaksu.

Poduszka dopasowująca się do śpiącego

Poduszki z pianki termoelastycznej są podatne na ciepło. W praktyce oznacza to tyle, ze surowiec poddaje się naciskowi i dopasowuje do każdego, nawet najdrobniejszego, kształtu ciała.

– Produkt układa się dokładnie tak, jak osoba śpiąca. Idealnie wspiera kręgosłup podczas snu i zapewnia komfort odcinkowi szyjnemu poprzez specjalne wyprofilowanie jej powierzchni. – wskazuje Pan Tomasz. Po opuszczeniu łóżka – poduszka wraca do swojego pierwotnego kształtu, aby w nocy znów dopasować się do indywidualnych potrzeb. Dzięki swoim właściwościom, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które lubią spać na boku

Reklama

Warto przyjrzeć się swojej dotychczasowej poduszce. Może sporadyczne bóle kręgosłupa o poranku, to wcale nie jest wina stresu czy materaca, a właśnie najmniejszego elementu miejsca snu?