Szycie na maszynie stało się modne, a kursy szycia - popularne. Obejrzyj nasze wideo i sprawdź, czy szycie na maszynie to zajęcie dla ciebie.

Specjalnie wraz z uczymyszycia.pl przygotowałyśmy krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa i oswoisz się z maszyną do szycia. Zatem do dzieła!

Szycie na maszynie: podstawy

Zanim przystąpisz do nauki, a masz w domu maszynę do szycia, przestudiuj instrukcję obsługi. To pierwszy krok do poznania sprzętu, jaki posiadasz.

Z naszego materiału dowiesz się:

jak odróżnić nitkę górną od dolnej ,

, w którym miejscu się znajduje i w jaki sposób wkręca się igłę do maszyny ,

, jak przewlekać nić po prowadnicy,

jak umieścić nić dolną w bębenku i przewlec i połączenie nici górnej z dolną.

Szycie na maszynie nie jest skomplikowane - wymaga opanowania podstaw, które zawarłyśmy w wideo.

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy. Dzięki jej wskazówkom szybko wdrożysz się i zaczniesz trenować szycie na maszynie.

Pamiętaj, że po drodze napotkasz sporo problemów i trudności: maszyna będzie wydawać dziwne dźwięki, ścieg będzie się rozpadać, a nitka wypadać z igły. To się po prostu zdarza!

Nie zrażaj się - nawet profesjonaliści czasem rozkładają ręce i szukają źródła nieprawidłowości. Najważniejsze w szyciu na maszynie jest ćwiczenie - w końcu to praktyka czyni mistrza.

To cię zainteresuje: Jak skrócić zasłony na maszynie do szyciaRodzaje ściegów: bez tego ani rusz