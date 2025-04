Pod żadnym pozorem nie wkładaj tej rzeczy do pralki. Możesz poważnie ją uszkodzić

Pralka to niezastąpiony sprzęt w naszym domu, który pozwala zachować świeżość i czystość całej garderoby. Są jednak przedmioty, których zdecydowanie nie powinniśmy wkładać do środka, ponieważ może mieć to fatalne konsekwencje. Lepiej na nie uważaj, jeśli chcesz korzystać z niej jeszcze przez lata.