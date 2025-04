Ten nieproszony lokator może wpłynąć nie tylko na wygląd i zapach w domu, ale również na stan twojego zdrowia. Wilgoć - bo o niej mowa - może pojawić się nawet w najbardziej zadbanym wnętrzu. Skąd się bierze i jak skutecznie się jej pozbyć? Podpowiadamy!

Przyczyny nadmiaru wilgoci w domu



Na ścianie, w narożnikach lub na suficie zauważyłaś wilgotne plamy? Jeśli wina nie leży po stronie pękniętej rury, to znaczy, że problem jest dużo poważniejszy.

Wilgoć może wynikać z przyczyn zewnętrznych lub tych wewnątrz mieszkania. Do najczęstszych powodów pojawienia się wilgoci w domu zalicza się:

problem z przeciekającym dachem

brak izolacji fundamentów

nieocieplone ściany

nieprecyzyjnie osadzone okna i źle zamontowane parapety

brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu

mycie, pranie, gotowanie: 3-osobowa rodzina wytwarza nawet 12 litrów (!) pary wodnej dziennie, która zwiększa wilgotność powietrza

niewietrzone pomieszczenia

zapchane kratki wentylacyjne

Wilgoć w domu = problemy

Zbyt duża wilgotność w domu to spory problem dla mieszkańców. Może wyrządzić poważne szkody w mieniu, jak i spowodować, że nasze samopoczucie i zdrowie będzie coraz gorsze. O co dokładnie chodzi?

1. Wilgotność a mieszkanie

Odchodzące tapety, mokre plamy na ścianach, uszkodzenia ram okien, nieprzyjemny zapach, a w konsekwencji pleśń to tylko niektóre ze skutków nadmiernej wilgotności w domu. Nie wygląda to dobrze i niesie za sobą spore koszty finansowe.

2. Wilgoć a zdrowie

Zbyt duży poziom wilgotności szybko przyciąga roztocza, a te sprzyjają rozwojowi chorób i alergii, a także powodować osłabienie odporności. Oto niektóre z konsekwencji pojawienia się nadmiernej wilgotności w mieszkaniu:

alergie

zapalenie zatok

bóle głowy

bóle mięśni i stawów

łzawienie w oczu

wysypki skórne

ogólne zmęczenie

problemy z koncentracją

bezsenność

podrażnienia skóry

mdłości

Jak pozbyć się wilgoci w domu? 3 sprawdzone patenty

1. Zapewnij odpowiedni obieg powietrza

Zadbaj o kratki wentylacyjne w swoim mieszkaniu - pamiętaj powinny być drożne. Nie bój się otwierać okien - świeże powietrze nie tylko dotlenia, ale i pomaga pozbyć się wilgoci. Z parapetu postaraj się zdjąć wszystko to, co utrudnia obieg powietrza, a mebli nie ustawiaj tuż obok ścian zewnętrznych.

2. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w twojej łazience

Godzinna kąpiel? A może długi prysznic, obowiązkowo z ciepłą wodą? To nie tylko negatywnie wpływa na stan twojej skóry, ale też może źle wpłynąć na stan twojego zdrowia i mieszkania. Im więcej wody wylewa się z rur do wanny czy brodzika, tym więcej pary wodnej wydawanej jest do powietrza. Wnioski? Wilgotność wzrasta, a razem z nią rośnie ryzyko pleśni i alergii!

3. Zwalczaj wilgoć z pochłaniaczem STOP Wilgoci Aero 360°

Martwi cię problem wilgoci? Już teraz zdecyduj się na pochłaniacz Aero 360° od STOP Wilgoci! Urządzenie zapewnia optymalizację obiegu powietrza w mieszkaniu, dbając o zdrowy mikroklimat.

Jak działa pochłaniacz STOP Wilgoci? To proste! System pochłaniania wilgoci Aero 360º działa na ultrachłonne tabletki, które wystarczają średnio na 3 miesiące w pomieszczeniu o powierzchni 20 m². Nadmiar wilgoci jest przekształcany w roztwór soli, który gromadzi się w zbiorniku urządzenia. A efekty? Problem nadmiernej wilgotności znika.

Ale to nie koniec. Aero 360° to intuicyjne urządzenie, które podpowie ci, kiedy trzeba wymienić wkład. Gdy poziom wody zebranej w zbiorniku sięga obszaru oznaczonego czerwonym kolorem, oznacza to, że należy sprawdzić wkład.

Co najlepsze, pochłaniacz powietrza od STOP Wilgoci kosztuje tylko 33,99 zł i działa bez konieczności podłączenia go do prądu, więc nie generuje dodatkowych kosztów. Świetnie komponuje się też z wystrojem mieszkania. Występuje w 3 wariantach (białym i granatowym oraz dedykowanej mniejszej wersji łazienkowej)

