Wybór płytek łazienkowych to chyba jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć przy remoncie lub urządzaniu mieszkania. To na ogół wybór na wiele lat - o ile ściany w innych pomieszczeniach malujemy co kilka lat, o tyle niewiele osób co 4-5 lat decyduje się na skuwanie płytek w łazience i układanie ich na nowo. Dlatego wszystko musi być dobrze przemyślane.

Czasem nie warto poddawać się nietypowym trendom, które szybko się nam opatrzą. Jak zatem wybierać płytki łazienkowe?

Płytki łazienkowe- jak je wybrać?

Przy wyborze glazury łazienkowej pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

Ogromne kafle nie pasują do pomieszczenia o niewielkim metrażu. Pomyśl, jak będzie wyglądała podłoga, złożona raptem... z 4 płytek?

Jeśli chcesz optycznie powiększyć małą łazienkę, wybierz glazurę o nietypowym kształcie - np. wąskie, prostokątne płytki. Wystarczy kilka dodatkowych luster i dużo światła, aby pomieszczenie wydało się znacznie większe!

Ciemne płytki optycznie zmniejszają przestrzeń, pasują więc wyłącznie do bardzo dużych łazienek.

Najbardziej ponadczasowym, a jednocześnie niebanalnym trendem, jest wybór płytek łazienkowych imitujących drewno lub kamień. Taka glazura na pewno nie wyjdzie z mody po kilku sezonach, a jednocześnie prezentuje się naprawdę efektownie.

Pamiętaj o tym, że czarne płytki łazienkowe są trudniejsze w utrzymaniu w czystości - na podłodze będzie widać każde zachlapanie czy wodny zaciek.

Z kolei wybór wyłącznie białych płytek może dać wrażenie zbytniej sterylności. Zazwyczaj zwolennikom jasnego wykończenia łazienki zaleca się brudną biel lub jasne beże albo ewentualnie zestawienie bieli z barwnymi dekorami.

Za najbardziej "ryzykowne" uchodzą kolorowe płytki. Przemyśl dobrze, czy glazura w odcieniu różu lub dekor z Marilyn Monroe za kilka lat będzie podobać się tak samo.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje płytek łazienkowych?

Płytki do łazienki to:

Glazura - to cienkie i najbardziej kruche płytki, wykonane z fajansu i pokryte szkliwem. Można je układać wyłącznie na ścianach.

Terakota - kamionkowe płytki, pokryte szkliwem. Używane głównie do podłóg, ale mogą być też układane na ścianach.

Klinkier szkliwiony - pasuje do wnętrz w stylu rustykalnym, o jego uroku stanowią subtelne nierówności. Bardzo twardy i wytrzymały.

Gres porcelanowy - bardzo odporny, więc często używany do układania podłóg. Wykonany z drobniutko zmielonego kaolinu lub kwarcu. Warto pamiętać, że niezaimpregnowany gres jest mało odporny na plamienie.

7 najmodniejszych trendów we wzornictwie płytek łazienkowych!

Płytki łazienkowe - najpopularniejsze rozmiary

Płytki łazienkowe najczęściej można spotkać w 4 rodzajach:

Płytki 10 x 10 cm, czyli tzw. dziesiątki.

Płytki wielkoformatowe, np. 30 x 60 cm, 60 x 100 cm, 40 x 80 cm.

Mozaika, czyli bardzo drobne kwadraciki, np. 2 x 2 cm.

Cegiełki, czyli wąskie prostokąty, np. 10 x 20 cm.

