Fot. Fotolia

Reklama

Sprawdź, jakie masz płytki

Odpowiednia wiedza na temat posiadanych płytek to podstawa. Od ich rodzaju zależy sposób czyszczenia i pielęgnacji. Należy zwrócić uwagę na technologię produkcji i wygląd powierzchni. Płytki szkliwione są wyjątkowo łatwe w utrzymaniu w czystości, gdyż na co dzień zmywać można je wodą i dostępnymi na rynku detergentami. Nie wymagają woskowania, olejowania czy polerowania. Gres polerowany należy zaimpregnować specjalnie przeznaczonymi do tego preparatami. Znacznie ułatwi to utrzymanie go w czystości i pozwoli dłużej cieszyć się powierzchnią o połysku porównywalnym z polerowanym kamieniem.

– Ważne jest zapoznanie się z zaleceniami producenta płytek. W tym celu umieszczają oni na opakowaniach swoich produktów i/lub w kartach technicznych oraz deklaracjach użytkowania, informacje na temat klasy odporności. Znajomość takich parametrów może nie tylko znacznie ułatwić wybór płytki dla danego pomieszczenia, ale także jest wskazówką dotyczącą pielęgnacji – mówi Joanna Ciecierska, ekspert marki Ceramstic.

Znajdź właściwe detergenty

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele preparatów do czyszczenia i pielęgnacji płytek lub tych reklamowanych jako „uniwersalne” – do każdej powierzchni. Zanim jednak zakupimy detergent warto zwrócić uwagę na jego specyfikację oraz zalecenia dotyczące miejsca stosowania. Niektóre preparaty to bardzo silnie działające środki. Sprzątając kuchnię, pomieszczenie szczególnie narażone na zachlapania i osadzanie się tłuszczów, często ulegamy pokusie zastosowania mocniejszego detergentu. Owszem, wyczyści on płytki, ale również może uszkodzić ich powierzchnię. Nieodpowiednie użycie środka bardzo często prowadzi do utraty koloru, powstania rys czy nawet pęknięcia płytek. Warto zapoznać się z ulotką dołączoną do preparatu i racjonalnie zadecydować czy na pewno istnieje konieczność użycia tak silnego preparatu. W łazience zaś zalecane stosowanie specjalistycznych past, które zapobiegają ponownemu osadzaniu się mydła i kamienia. Silne zabrudzenia usuwa się przy pomocy środków odtłuszczających, które po zastosowaniu należy starannie zmyć. – Należy pamiętać, że uszkodzenie powierzchni płytek wynikające z nieodpowiedniego doboru detergentu jest trwałe i nie da się przywrócić ich pierwotnego stanu. Dlatego przy zakupie środka do czyszczenia trzeba nie tylko sugerować się efektem końcowym, jakim jest czysta powierzchnia płytek, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwem – mówi specjalistka marki Ceramstic.

Reklama

Mycie płytek krok po kroku

Przed rozpoczęciem czyszczenia płytek należy najpierw wytrzeć powierzchnię z kurzu. Najbardziej odpowiednia będzie do tego zwykła, wilgotna szmatka. Do czyszczenia zaimpregnowanego gresu polerowanego lepiej jednak użyć miękkiej szczotki, gdyż szmatka może wcierać brud w otwarte mikropory. Najskuteczniej jest czyścić płytki przy użyciu gorącej lub ciepłej wody. Wyższa temperatura znacznie ułatwi pozbycie się brudu i zanieczyszczeń bez konieczności stosowania bardzo silnego detergentu. Przed pierwszorazowym użyciem nowego środka czyszczącego należy przeprowadzić jego próbę. – Ze względu na różnorodny skład i właściwości detergentów, zanim przystąpimy do czyszczenia okładziny należy sprawdzić działanie środka na płytce testowej. Zaleca się wybór części okładziny znajdującej się w najmniej widocznym miejscu i sprawdzenie, czy preparat nie wyrządzi żadnych szkód - radzi ekspert marki Ceramstic.