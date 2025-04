Jak przygotować kasztany do prania i dlaczego to ma sens? Zawierają one saponiny, które mają właściwości oczyszczające i w połączeniu z wodą pienią się jak mydło. Dzięki temu kasztany idealnie sprawdzają się jako alternatywa proszku czy płynu do prania, a także do płukania. Możesz łatwo zrobić z nich także domowe mydło pozbawione chemicznych dodatków.

Spis treści:

Wykorzystanie kasztanów do prania czy płukania ubrań jest świetną i dużo tańszą alternatywą dla popularnych ostatnio orzechów piorących. Te pochodzą z Indii i ich sprowadzenie często wiąże się z dużym kosztem. Dodatkowo osoby, którym zależy na ekologii, mogą nie chcieć ściągać środka piorącego z drugiego końca świata. Kasztany za to w sezonie jesiennym są całkowicie za darmo - wystarczy wybrać się na krótki spacer i możesz zebrać naprawdę pokaźną ilość!

Kasztany zawierają związki zwane saponinami (z łac. sapo - mydło), które doskonale sprawdzają się do czyszczenia, a jednocześnie są bezpieczne dla wszystkich tkanin. Wytwarzają je także niektóre organizmy morskie. W bardzo ciepłej wodzie saponiny błyskawicznie się pienią, przez co idealnie sprawdzą się do stworzenia domowych środków czystości.

fot. Kasztany do prania i płukania tkanin/Adobe Stock, FotoHelin

Przepis na domowy płyn do prania z kasztanów jest bardzo prosty.

Potrzebujesz:

10 kasztanów,

300 ml gorącej, ale nie wrzącej wody.

Sposób przygotowania:

Kasztany dokładnie umyj i osusz. Możesz wrzucić je do chłodnej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń albo sody oczyszczonej. Następnie przekrój je na ćwiartki, używając bardzo ostrego noża. Tak przygotowane zalej gorącą wodą i odstaw na minimum 3 godziny. Następnie przecedź wszystko przez sitko o bardzo drobnych oczkach. Płyn zlej do słoika i przelej do szuflady w pralce. Gotowy płyn możesz przechowywać w lodówce jedynie 2-3 dni, więc najlepiej nie przygotowuj zapasu.

Czy można prać białe ubrania w kasztanach?

Płyn do prania z kasztanów ma swój charakterystyczny kolor, który rzeczywiście może zabarwić białe ubrania. Aby tego uniknąć, dodaj do przygotowanego płynu łyżkę sody oczyszczonej. Możesz także wsypać tylko ją do kieszeni na proszek do prania albo sięgnąć po boraks.

Kasztany do prania białych tkanin koniecznie obierz także ze skórki, zanim zalejesz je wodą. Dzięki temu gotowy płyn będzie jaśniejszy.

fot. Płyn do prania z kasztanów/Adobe Stock, FotoHelin

Z kasztanów możesz zrobić także ekologiczny płyn do płukania. Sposób przygotowania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku płynu do prania, ale do mieszanki dodaj 50-70 ml octu oraz opcjonalnie 2-3 krople ulubionego olejku eterycznego.

Ocet nie tylko sprawi, że płyn nie będzie się tak mocno pienił (jego kwasowy odczyn neutralizuje zasadowe saponiny), ale także pomoże usunąć pozostałości chemicznych płynów i proszków z tkanin. Niestety, dostępne w sklepach środki często oblepiają ubrania oraz tekstylia, przez co nie tylko gorzej wyglądają, ale też szybko się niszczą.

Bardzo dobrze wyjaśnia to Anna Nowak-Krzywańska z profilu @somethingwhite - chemiczne środki do czyszczenia ubrań mogą bardziej zaszkodzić tkaninom, niż im pomóc.

To dlatego twoje miękkie i puszyste ręczniki po czasie są szorstkie, płaskie i nieprzyjemne w dotyku, a dodatkowo gorzej wchłaniają wodę. Jeśli obawiasz się, że płyn z kasztanów mimo wszystko się spieni, możesz ustawić w pralce dodatkowy program płukania na koniec czystą wodą.

Kasztany sprawdzą się także do przygotowania mydła. Z tego przepisu korzystano już kilkaset lat temu, znany jest przede wszystkim w krajach słowiańskich i skandynawskich.

Kasztany umyj, osusz, a następnie pokrój i utrzyj w moździerzu na proszek. Następnie dodaj do nich ok. 100 ml wody, aby powstała średnio gęsta papka. Wyciśnij dobrze w rękach uzyskaną masę, a następnie uformuj z niej wybrany kształt mydła.

Tak przygotowaną masę zostaw na słońcu lub przy grzejniku, aby odparowała i stała się twarda. Mydło z kasztanów gotowe!

