Pleśń na ziemi w doniczce świadczy o obecności grzybów, które utrudniają korzeniom dostęp do wody. Nie musi być białym nalotem czy puchem, może być też koloru brązowego z licznymi zarodnikami. Kiedy na ziemi w doniczce pojawia się pleśń, zlikwidujesz ją domowymi sposobami. Warto też przesadzić roślinę.

Wbrew obiegowej opinii pleśń w doniczce to nie tylko biały kożuch czy biały puch. Pleśń na ziemi w kwiatach może mieć kolor szarobrązowy z widocznymi zarodnikami, lekko zielony lub żółtawy. Pleśń to nic innego jak zbita grzybnia, która osadza się na powierzchni podłoża i ściankach doniczki sygnalizując problem, a niezauważona lub zignorowana potrafi zająć całą wierzchnią warstwę podłoża, szkodząc roślinie.

Biały nalot na doniczce - czy zawsze jest to pleśń? Warto wspomnieć, że biały nalot na ściankach doniczek nie zawsze oznacza, że masz do czynienia z pleśnią - może to być osad kamienny z wody, którą podlewasz rośliny.

Dlaczego ziemia w kwiatach pleśnieje? Pleśń w doniczce z kwiatami pojawia się wtedy, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

roślina ma utrudniony dostęp do światła słonecznego (dlatego pleśń w doniczce pojawia się najczęściej w okresie jesienno-zimowym),

zbyt kwaśne podłoże,

nadmierne stosowanie fusów z kawy jako nawóz,

pomieszczenie jest zawilgocone i ciemne,

ziemia w doniczce jest gliniasta, zbita, ciężka,

kwiaty w doniczkach są zbyt obficie podlewane,

rośliny przesadziłaś zimą, co wpływa na nie destrukcyjnie,

zbyt gęsto postawione kwiaty na parapecie i stojakach.

To jeden z popularniejszych domowych sposobów na pleśń na ziemi w doniczce. Posyp ziemię sproszkowanym cynamonem. Ma działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Już następnego dnia powinna nastąpić poprawa, a białe skłębione kłaczki pleśni powinny się zmniejszać.

Soda oczyszczona daje duże pole do działania dzięki wachlarzowi swoich zastosowań nie tylko w kuchni czy łazience, lecz także w pielęgnacji roślin. Jeśli nie masz pod ręką cynamonu, sodą posyp wierzchnią warstwę ziemi w doniczce zainfekowanej pleśnią. Po upływie 24 godzin powinnaś zauważyć poprawę.

Zapobiegawczo możesz stosować sodę rozcieńczoną z wodą w określonych proporcjach. Roztworem spryskuj ziemię, liście czy łodygi, jeśli obawiasz się, że może rozwinąć się pleśń na ziemi w ogrodzie lub w domu. Nalot na liściach czy łodygach roślin po zastosowaniu oprysku z sody powinien ściemnieć - to znak, że soda działa na pleśń w doniczce i niedługo pozbędziesz się problemu.

Do 200 ml letniej wody dodaj 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej.

Przelej roztwór do butelki z dozownikiem.

Rozpyl wodę z sodą na miejsce, gdzie pojawiła się pleśń. Pozostaw przygotowaną substancję na około 2 godziny.

Czosnek jest znany ze swoich leczniczych właściwości: działa przeciwgrzybicznie i antybakteryjnie, ale pachnie mniej znośnie, niż cynamon, więc rozważ jego zastosowanie na pleśń w doniczkach. Czosnek sprawdzi się także wtedy, gdy w pomieszczeniu znajduje się grzyb na ścianach. Nie stosuj do usuwania pleśni czosnku chińskiego, bo sam jest atakowany przez grzyby. Jak zastosować czosnek do kwiatów?

Ząbek czosnku pokrój w plasterki.

Kawałki czosnku wkładaj do doniczki - przeniknie on do ziemi i zadziała grzybobójczo.

Gdy domowe sposoby na pleśń na ziemi w doniczce się nie sprawdzą, warto rozważyć zakup specjalnego preparatu chemicznego. Pamiętaj, by aplikować go wieczorem. Zwalczanie pleśni w doniczce może potrwać kilka tygodni.

Na szczęście z pleśnią w doniczce można walczyć i można jej zapobiegać. Nie tylko stosowanie sody czy cynamonu będzie dawać długotrwałe efekty. Sięgaj także po inne domowe metody walki z białym nalotem na ziemi w doniczce:

przesadzaj rodziny wczesną wiosną,

rozszczelniaj okna i wietrz mieszkanie,

unikaj zraszania roślin, jeśli tego nie wymagają,

staraj się ustawiać kwiaty w domu tak, by miały własną przestrzeń wzrostu,

nie przelewaj roślin - sprawdź wilgotność podłoża przed podlaniem,

zadbaj o to, by roślina miała luźną, przepuszczalną ziemię z odpowiednim drenażem na dnie.

