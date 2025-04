Sól drogowa to czysty chlorek sodu, zazwyczaj sprzedawany w formie nieoczyszczonej soli kamiennej. Nie tylko niszczy krawężniki, kostkę brukową, rośliny i karoserię, lecz także buty.

Jeśli nieestetyczne białe plamy z soli pojawiły się na twoich kozakach, traperach czy botkach, od razu zabierz się za ich czyszczenie. Jak pozbyć się soli z butów?

Jak usunąć sól z butów skórzanych?

Sól nie uszkodzi skórzanych butów, jeśli będą dobrze zaimpregnowane. Pamiętaj, by używać specjalnego środka, który chroni skórzane buty przed wilgocią i solą. Dopiero gdy impregnat wyschnie, możesz wypastować buty, a następnie je wypolerować.

Wyczyść buty skórką od chleba

Skórka czerstwego chleba może okazać się dobrym środkiem usuwającym sól z butów skórzanych. Plamy z soli pocieraj jej wewnętrzną stroną - dzięki właściwościom absorpcyjnym, wchłonie sól.

Przemyj buty wodą z octem

Woda powinna być ciepła, a sam roztwór mieć proporcje 1:1. Bez obaw, woda z octem nie zniszczy butów.

Przemyj buty ciepłym mlekiem

Szmatką lub wacikiem namoczonym w mleku, przecieraj ślady po soli tak długo, aż znikną (czynność należy powtarzać do skutku). Gdy wyschną, dokładnie je wypastuj.

Umyj buty wodą z płynem do naczyń

Kilka kropel płynu do mycia naczyń rozmieszaj w miseczce ciepłej wody. Umyj buty od razu po przyjściu do domu. Pamiętaj, im dłużej będziesz z tym zwlekać, tym uszkodzenia od soli okażą się trudniejsze do usunięcia.

Użyj cebuli lub cytryny

Jednym ze znanych sposobów czyszczenia butów z soli jest pocieranie powierzchni skóry przekrojoną cebulą lub cytryną. Niestety, nie wszystkie rodzaje skór dobrze zniosą taki zabieg. Jeśli chcesz zastosować ten sposób, upewnij się w niewidocznym miejscu, czy nie ulega odbarwieniu.

fot. Adobe Stock

Użyj wazeliny

Wazelina nie usunie plam z soli, jednak jest dobrym pomysłem na zabezpieczenie przed wnikaniem soli w skórę. Jeśli akurat nie masz pod ręką impregnatu, a musisz wyjść z domu, wetrzyj w czyste buty wazelinę lub tłusty krem.

Jak usunąć sól z butów zamszowych?

Zamsz to specjalnie wyprawiona skóra zwierzęca, która nie posiada części licowej. By usunąć sól z butów zamszowych, zastosuj jeden z tych sposobów:

Umyj buty zamszowe wodą z octem

To sposób, który dobrze sprawdza się także w przypadku butów z gładkiej skóry licowej. Nie uszkodzi zamszu. Przetrzyj zabrudzoną solą powierzchnię roztworem ciepłej wody i octu (1:1) i wysusz.

Następnie wyczyść je specjalną gumową szczotką do zamszu. Pozbędziesz się w ten sposób drobnych plam z soli, które nadal są widoczne.

Przetrzyj zamsz ciepłym mlekiem

By usunąć sól z butów zamszowych, dobrze sprawdzi się też mleko. Pamiętaj, że najpierw trzeba umyć buty zwilżoną w wodzie szmatką lub użyć do tego gumowej szczoteczki, a dopiero gdy wyschną, przemyć mlekiem pozostałe plamy.

