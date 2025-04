Plamy z czereśni to pamiątka po pysznych deserach i orzeźwiających przekąskach, jednak na pewno nie chcesz, aby zostały z tobą na zawsze. Zobacz, jak szybko usunąć zabrudzenia, aby nie musieć nosić ubrań do pralni chemicznej.

Świeże plamy z czereśni bardzo łatwo jest usunąć. Podobnie, jak w przypadku plam z truskawek, wystarczy gorąca woda. Pamiętaj, aby reagować szybko – to bardzo ważne. Jeśli nie dopuścisz do zaschnięcia plamy, pozbędziesz się jej tak łatwo, jak udało ci się ją zrobić.

Bardzo często po tym, jak zobaczysz plamę, łapiesz chusteczkę i próbujesz ją zetrzeć. W przypadku plamy z czereśni, truskawek, buraków, etc. to bardzo duży błąd. Pocierając plamę, wcierasz barwnik w głąb tkaniny, przez co trudniej będzie ją usunąć.

Usuwanie plamy z czereśni przy pomocy wody

Ubranie ze świeżą plamą z czereśni umieść w naczyniu odpornym na wrzątek lub w wannie. Następnie polewaj ją przez kilkanaście sekund bardzo gorącą lub nawet wrzącą wodą. Plama zniknie na twoich oczach.

Uważaj jednak, jeśli pobrudzony materiał jest delikatny – bardzo gorąca woda może go uszkodzić. Wówczas spróbuj z nieco mniejszą temperaturą. Po wywabieniu plamy wodą, wypierz ubranie jak zwykle.

Zaschnięte plamy z czereśni możesz próbować usuwać dostępnymi w drogeriach i sklepach gospodarczych odplamiaczami i wybielaczami. Dobrze sprawdza się np. mydełko odplamiające.

Najpierw namocz zaschniętą plamę z czereśni w zimnej wodzie, a następnie delikatnie pocieraj mydełkiem w miejscu zabrudzenia. Nie trzyj ubrania metodą “materiał o materiał”, a jedynie delikatnie spień mydełko palcami. Pozostaw na kilka minut, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle.

Możesz też sięgnąć po tzw. babcine metody na plamy. Jedną z nich jest papka sodowa. Plamę z czereśni przelej zimną wodą, a następnie nałóż na nią mieszankę sody oczyszczonej i octu (musi mieć konsystencję gęstej pasty).

Pozostaw na 20-30 minut, a następnie wypierz ubranie jak zwykle. Innym sposobem na domowe pozbycie się plamy z czereśni jest boraks, czyli środek czyszczący, który jest głównym składnikiem proszków do prania typu DIY.

Boraks możesz rozpuścić w misce z ciepłą wodą, albo dodać do pralki razem z proszkiem do prania. Jeśli domowe sposoby nie zadziałają, oddaj ubranie do pralni chemicznej.

