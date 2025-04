Bezpieczny plac zabaw

Projektując przydomowy plac zabaw należy pamiętać, że ma być to dla dziecka miejsce nie tylko atrakcyjne, ale także bezpieczne. Wybierając sprzęty czy zabawki warto zwracać uwagę na atesty i certyfikaty, a decydując się na zasadzenie roślin, sprawdzić czy nie są one trujące oraz czy nie posiadają ostrych liści czy kolców. Kluczowa dla bezpieczeństwa jest jednak odpowiednia nawierzchnia. Dobrze dobrana, amortyzuje ewentualne upadki i pomaga utrzymać plac zabaw w porządku czystości.

Nawierzchnia - miękka i szybko schnąca

– Tradycyjnie place zabaw wyposażano w nawierzchnie trawiaste bądź piaszczyste. Podłoża te rzeczywiście gwarantują względną amortyzację, jednak są niepraktyczne i kłopotliwe w utrzymaniu. Trawa wymaga podlewania, strzyżenia i nawożenia, a piasek, nie dość że często „roznoszony po kątach” w butach i kieszeniach spodenek, jest źródłem kurzu, co bywa szczególnie kłopotliwe w przypadku dzieci - alergików. Dobrą alternatywą są nawierzchnie z granulatu gumowego w formie płyt, kostek czy puzzli. Nawierzchnie gumowe są odporne na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych, łatwe w czyszczeniu, ale przede wszystkim minimalizują ryzyko wystąpienia urazów kostno-stawowych. Dodatkowo materiał posiada właściwości antypoślizgowe – mówi Sylwester Skoneczny, ekspert marki Rubtiler.

Płyty gumowe doskonale odprowadzają wodę, co sprawia, że dziecko może szybko wrócić do zabawy nawet po ulewnym deszczu. Nie byłoby to możliwe w przypadku nawierzchni piaszczystej czy trawiastej.

Na rynku dostępne są kostki i puzzle w rozmaitych kolorach oraz płyty ozdobione obrazkami i cyframi. Aranżację placu zabaw uzupełnią bezpieczne elementy infrastruktury: gumowe donice, krawężniki i obrzeża, słupki, kubiki.

Do tej pory nawierzchnie gumowe kojarzyły się głównie z przestrzenią publiczną – prefesjonalnymi placami zabaw i boiskami szkolnymi. Nic bardziej mylnego. Dzięki łatwości montażu rodzic może skomponować i własnymi siłami zbudować dziecku jego wymarzoną przestrzeń do zabaw we własnym ogrodzie. Płyty o gładkich krawędziach łączy się przy pomocy dołączonych w zestawie kołków montażowych. Natomiast puzzle – jak popularna układankę. Ponieważ nie jest potrzebne klejenie demontaż i przeniesienie placu zabaw w inne miejsce jest równie łatwe.

Troska o dzieci i środowisko

Przy wyborze materiałów, które chcemy wykorzystać przy naszym placu zabaw, warto zwrócić uwagę na sposób powstawania i pochodzenie surowca. Dbałość o nasze dzieci przejawia się nie tylko w doraźnym zapewnianiu bezpieczeństwa, ale także w trosce o środowisko, w którym przyjdzie im żyć w przyszłości.