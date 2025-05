Aby piwonie przetrwały w wazonie nawet 2 tygodnie, wystarczy, że wykonasz kilka prostych zabiegów. Jednym z nich jest zastosowanie domowej odżywki na bazie tanich składników, dzięki której kwiaty utrzymają trwałość i swój urok przez długi czas. Dowiedz się więcej.

Reklama

Co zrobić, żeby piwonie długo stały w wazonie?

Oprócz stosowania odżywki do wody, przedłużającej trwałość kwiatów w wazonie, istnieją inne ważne zbiegi, dzięki którym piwonie postoją dłużej. Oto jak dbać o cięte kwiaty:

zetnij piwonie do wazonu w momencie pękania pąków ,

, usuń liście , bo mogą one skracać świeżość rośliny,

, bo mogą one skracać świeżość rośliny, wstaw kwiaty do czystego wazonu i wlej świeżą wodę – tak zmniejszysz narażenie na bakterie i inne zanieczyszczenia, które przyspieszają proces gnicia,

– tak zmniejszysz narażenie na bakterie i inne zanieczyszczenia, które przyspieszają proces gnicia, skróć łodygi co najmniej o 1 cm ostrym nożykiem lub sekatorem, utnij je pod kątem – zabieg sprawia, że łodygi nie dotykają pionowo dna wazonu, dzięki czemu nie gniją, a także powierzchnia pobierania wody jest większa,

ostrym nożykiem lub sekatorem, utnij je pod kątem – zabieg sprawia, że łodygi nie dotykają pionowo dna wazonu, dzięki czemu nie gniją, a także powierzchnia pobierania wody jest większa, powtarzaj przycinanie końcówek o około 1 cm co kilka dni, aby je ożywić i by lepiej pobierały wodę,

o około 1 cm co kilka dni, aby je ożywić i by lepiej pobierały wodę, co 1-2 dni wymieniaj wodę w wazonie na świeżą (najlepiej wlewaj letnią, nie zimną),

w wazonie na świeżą (najlepiej wlewaj letnią, nie zimną), postaw wazon w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego działania słońca , grzejników i innych źródeł ciepła,

, grzejników i innych źródeł ciepła, nie stawiaj wazonów w przeciągu ,

, nie przesadzaj z ilością wody w wazonie; wystarczy wlać na wysokość 3-5 cm, aby uniknąć zanurzania liści, ponieważ przyspiesza to gnicie kwiatów,

w wazonie; wystarczy wlać na wysokość 3-5 cm, aby uniknąć zanurzania liści, ponieważ przyspiesza to gnicie kwiatów, zraszaj kwiaty, gdy powietrze w pokoju jest bardzo suche.

Te zabiegi z pewnością spowodują, że pachnące kwiaty będą ozdobą stołu znacznie dłużej. Przetestuj też samodzielnie zrobiony środek.

Domowa odżywka do ciętych piwonii – jak ją zrobić z prostych składników?

Aby przedłużyć świeżość ciętych piwonii, zastosuj domową odżywkę. Zrobisz ją w prosty sposób samodzielnie. Potrzebujesz:

pół łyżeczki cukru – stanowi substancję odżywczą dla kwiatów,

– stanowi substancję odżywczą dla kwiatów, pół aspiryny – ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i zmniejsza pH wody, czyli zwiększa jej kwasowość, dzięki czemu utrudnisz rozwój bakteriom (zamiast aspiryny możesz użyć kwasku cytrynowego),

– ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i zmniejsza pH wody, czyli zwiększa jej kwasowość, dzięki czemu utrudnisz rozwój bakteriom (zamiast aspiryny możesz użyć kwasku cytrynowego), 1 łyżeczka octu jabłkowego lub spirytusowego – hamuje rozwój bakterii i zakwasza wodę.

Wszystkie składniki rozpuść się w wodzie i wstaw do niej kwiaty. Za każdym razem, gdy wymieniasz wodę w wazonie, dodaj do niej miksturę z cukru, aspiryny i octu. Odżywka nadaje się nie tylko do piwonii, ale też np. do tulipanów, goździków, róż chryzantem, lilii i mieczyków.

Aby przedłużyć żywotność piwonii i innych ciętych kwiatów, można dodać też inne substancje do wody, np. węgiel medyczny, sól, miód, a nawet alkohol lub wybielacz. Niektórzy polecają włożenie w końcówkę łodygi zapałki, co ma hamować gnicie rośliny i wydłużać jej „termin użyteczności”. Czasami dodaje się miedzianą monetę do wazonu.

Odżywkę do piwonii zrobisz w chwilę z prostych składników, fot. Adobe Stock, sonyachny

Jak działa odżywka do kwiatów w wazonie?

Domowa odżywka do piwonii przede wszystkim zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, w tym bakterii i grzybów.

Mikroorganizmy rozmnażające się w wodzie przyspieszają rozkład rośliny, przez co już po kilku dniach kwiaty nadają się do wyrzucenia. Takie działanie ma aspiryna i ocet. Poza tym mikstura odżywia i ułatwia pobór wody przez łodygi.

Czytaj także: