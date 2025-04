Tradycyjne malowanie jaj woskiem nie słabnie na popularności. Technika ta jest znana od stuleci - pisanki malowano roztopionym woskiem, następnie wkładano do mieszaniny łupin cebuli z wodą lub ochry, by nabrały brunatnej barwy. W zaciszu domowym można odtworzyć ten proceder i malować jaja woskiem na wiele kolorów - nie jest to tak skomplikowane, jak się wydaje.

Pisanki woskiem - metoda tradycyjna

Przed malowaniem woskiem pisanek kup zwykły wosk pszczeli - świeca kupiona w sklepie nie sprawdzi się jako materiał do ozdabiania wielkanocnych jaj. Możesz kupić kolorowy wosk i malować jaja bez wykorzystania barwników, niemniej jednak będą odbiegały od tradycyjnych pisanek malowanych tą metodą. Jeśli decydujesz się na sztuczne barwniki do pisanek woskiem pamiętaj, by przygotować je odrobinę wcześniej.

Wzory z wosku na jajkach zastygają na tyle szybko, że bez obaw możesz trzymać jaja w ręku, ale warto zaopatrzyć się także w rękawiczki ochronne.

Potrzebne są:

jajko lub wydmuszka,

wosk pszczeli,

zaokrąglony rysik lub szpilka (nieplastikowa), patyczek lub wykałaczka, ostro zatemperowany ołówek z gumką na drugim końcu,

pół garnka zewnętrznych łupin z cebuli (jeśli zależy ci na tradycyjnym ubarwieniu woskowej pisanki),

ocet,

sól,

rękawiczki,

ręcznik papierowy,

metalowe pojemniczki,

ew. zdjęcie wybranego motywu i wzoru.

Jak malować jaja woskiem:

Przygotuj narzędzia pracy: szpilkę z okrągłą główką wbij w gumkę od ołówka. Zabezpiecz blat roboczy i jajka. Włóż rękawiczki. Przygotowuj metalowe pojemniczki (np. płaskie puszki, dokładnie umyte), w których będziesz topić wosk. Jajka umyj wacikiem nasączonym w occie i odtłuść za pomocą ręcznika papierowego. Trzymając ołówek w ręce lub rysik, szybkim ruchem maczaj główkę szpilki w ciekłym wosku (wosk nie może za mocno parować) i maluj wzorki według własnego uznania: na początku przetestuj najprostsze wzory: kropki, kreski, tzw. „przecinki”.

fot. Pisanki woskiem - malowanie wzorów/ Adobe Stock

Cebulowe łupiny włóż do garnka z zimną wodą i gotuj aż do wrzenia. Odcedź, dodaj sól i ocet (po ok. 3 łyżki na 1 l wody). Włóż do nich pomalowane woskiem jaja.

Jajka malowane woskiem gotuj ok. 20 minut, aż skorupka nabierze brązowo-brunatnej barwy. Po tym czasie wosk odpada i pozostawia po sobie piękny wzór.

Gotowe malowane woskiem pisanki możesz przetrzeć ręcznikiem papierowym i lekko ogrzać nad płomieniem lub natrzeć np. cienką warstwą masła, by pięknie lśniły.

fot. Pisanki woskiem zabarwione łupinami cebuli/Adobe Stock

Jak stworzyć kolorowe pisanki malowane woskiem

Kolejną metodą zdobienia jajek, jest malowanie ich woskiem po zabarwieniu. Przydatne są naturalne barwniki do pisanek lub sztuczne farby chemiczne. Przygotuj je w słoikach ze wrzątkiem, dodając łyżkę octu. Technika ta polega na zanurzeniu jajka lub wydmuszek (uprzednio zaklej dziurkę woskiem) w kolorowym roztworze. Potrzebujesz tych samych akcesoriów, co w metodzie powyżej - nie obejdzie się bez naturalnego wosku, metalowej szpilki wbitej w ołówek, czy innego rysika.

Jak zdobić kolorowe pisanki woskiem:

Końcówkę rysika namocz w rozgrzanym wosku (nie może zbyt mocno parować). Wykonuj wzorki wedle uznania lub na podstawie wybranego motywu (warto mieć przed sobą zdjęcie). Jajko lub wydmuszkę (najlepiej białą) z zasklepionym otworem zanurz w słoiku z barwnikiem, aż nabierze koloru - takim, jaki chcesz, by miał wzorek na pisance.

fot. Barwniki do pisanek woskiem/ Adobe Stock

Pisankę malowaną woskiem wytrzyj papierowym ręcznikiem i uzupełnij wzór. Zanurz w docelowym kolorze - takim, jaki chcesz, by miała pisanka. Przetrzyj papierowym ręcznikiem.

Pisankę lekko ogrzej np. przy palniku z woskiem czy świeczce i przecieraj - jajko uzyskuje połysk, odsłania się wzór, dzięki usuwaniu resztek wosku.

fot. Pisanki woskiem zdobione tradycyjnie/ Adobe Stock

