Zimowa aura jest surowa nie tylko dla ogródka, ale także dla roślin doniczkowych. Choć znajdują się w pomieszczeniu, także są narażone na skutki zimy. Suche powietrze, centralne ogrzewanie, nieszczelne okna... Jak pomóc roślinkom przetrwać zimę?

Zimowa pielęgnacja roślin doniczkowych - jak to robić?

Gdy myślimy o zimowej pielęgnacji roślin doniczkowych jako pierwsza myśl przychodzi nam - podlewanie. Mniej, rzadziej i delikatniej. Tym czasem z tą tezą można się zgodzić wówczas, gdy kwiaty doniczkowe faktycznie przechodzą w stan spoczynku i przebywają w odpowiednich do tego warunkach.

Nie zapominajmy, że ilość wody, jakiej potrzebują rośliny doniczkowe zależy przede wszystkim od temperatury panującej w pomieszczeniu, w którym hodujemy kwiaty oraz od ilość światła docierającego do roślin i tego, jak duże mają doniczki. Nie powinniśmy generalizować kwestii podlewania roślin doniczkowych, a skupić się raczej na ich osobniczych cechach.

Aby umiejętnie pielęgnować nasze rośliny należny je przede wszystkim obserwować i sprawdzać jak się zachowują. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na ziemię w doniczce i wilgotność powietrza.

Kwiaty doniczkowe zimą - co szczególnie im doskwiera?

Zimą w mieszkaniu panują trudne warunki dla roślin. Na co szczególnie trzeba zwracać uwagę?

Przesuszone powietrze



Dobrze jest od czasu do czasu spryskać rośliny wodą. Aby nadać im świeżości można delikatnie je spryskać prysznicem lub postawić je na podstawkach z keramzytowym podłożem zalanym trochę wodą, aby odrobinę bardziej nawilżyć powietrze. To ważne, bo przodkowie wielu doniczkowych roślin pochodzą z gorącego i wilgotnego klimatu, dlatego niektóre rośliny tak kiepsko znoszą przesuszone kaloryferem powietrze.

Aby nawilżyć powietrze można też wieszać na kaloryferach specjalne pojemniki na wodę lub co jakiś czas wieszać mokre ręczniki. Skutecznym rozwiązaniem są też nawilżacze powietrza. Dobrze zrobią nie tylko roślinom, ale i wszystkim domownikom.

Optymalna temperatura



Do uniwersalnych warunków do uprawy kwiatów doniczkowych można zaliczyć temperaturę, która wynosi mniej więcej 20–22°C. To przeważająca temperatura w naszych domach. Rośliny takie jak fikus, filodendron czy dracena będą doskonale odnajdowały się właśnie w takich warunkach. Warto pamiętać, że kwiaty nie mogą stać na parapecie, pod którym znajduje się kaloryfer. Taki parapet będzie się intensywnie nagrzewał, a to nie do końca dobre środowisko dla roślin. Łatwo je zaniedbać i zmarnować.

Optymalna temperatura w domu - jaka będzie najlepsza?

Rozsądne podlewanie

Przede wszystkim zależy od wielkości doniczek, w których hodujemy nasze kwiaty. Przykładowo fikusy najlepiej rosną w doniczkach średnich rozmiarów od 10 do 15 cm średnicy, tak więc, wystarczy, że będziemy je podlewać raz na tydzień. Jeśli jednak doniczki są większe, a więc mają 20 cm średnicy i więcej musimy pamiętać o podlewaniu raz na 10 dni.

Cenne wskazówki:



Najlepszym rozwiązaniem jest podlewanie rośliny od dołu czyli podstawki. To pozwoli roślinie korzeni. na jak najefektywniejsze czerpanie wody i uniknie przyschnięciu dolnych warstw korzeni. Po upływie 20 minut woda powinna wniknąć do ziemi. Jeśli chcemy sprawdzić, czy roślina jest równomiernie podlana można dokonać testu patyczkiem. Jeśli będzie wilgotny, to oznaka, że jest odpowiednio nawodniona.

Jeśli nie mamy wpływu na temperaturę w pomieszczeniach, w których hodujemy rośliny doniczkowe, lub nie możemy dostosować ich do naszych roślin, podlewajmy je regularnie raz na 3 dni, a jeśli tego wymagają nawet codziennie.

