Nie lubisz prasować? Wcale Ci się nie dziwimy, bo trudno się nie zgodzić, że to mało przyjemny obowiązek domowy. Może się jednak taki stać – wszystko zależy od Twojego żelazka. Wcale nie musi być ciężkie i nieporęczne. Wręcz przeciwnie! Co powiesz na najcichsze na świecie, a przy tym niezwykle wydajne żelazko z generatorem pary? Trzy zwyciężczynie naszego konkursu miały okazję przetestować żelazko Philips PerfectCare Silence. Oto ich opinie!

Kiedy otrzymałam żelazko byłam troszkę zdziwiona jego wielkością i bałam się, że będzie zbyt skomplikowanym sprzętem domowym. Jednak po przeczytaniu instrukcji obsługi i pierwszym uruchomieniu okazało się, że jest to bardzo proste i wielofunkcyjne urządzenie. Świetnie się nim prasuje i do tego posiada duży pojemnik na wodę – co przy dużej liczbie ubrań jest bardzo pomocne, bo nie trzeba wielokrotnie jej dolewać. Dzięki temu żelazko jest lżejsze i wygodniejsze. Ciekawym rozwiązaniem jest brak manualnego termostatu, bo żelazko samo dobiera temperaturę do rodzaju prasowanego materiału. Byłam pozytywnie zaskoczona, jak szybko było przygotowane do prasowania. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspaniały prezent.