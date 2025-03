Wybór dobrego płynu do prania nie jest łatwy. Chcemy, by zapewniał czystość i świeżość, a przy okazji był łagodny dla tkanin. Gdzie taki znaleźć? Warto poszukać odpowiedzi w sieci. Nie od dziś wiadomo, że dobre produkty mają też pozytywne rekomendacje. Nasze czytelniczki sprawdziły działanie płynów do prania Perwoll Color i Dark Bloom. Czy produkty faktycznie dbają o włókna i kolor tkanin? Sprawdź opinie.

Reklama

Czy Perwoll Color spełnił oczekiwania kobiet?

Perwoll Color to detergent, który dba o kolorowe ubrania już od pierwszego prania. Produkt chroni tkaniny przed utratą intensywności i blasku, które często są efektem noszenia i prania tkanin.

Czy osoby biorące udział w teście są zadowoleni z jego działania?

Zdecydowanie tak! Potwierdza to aż 98% osób. Co jeszcze na temat tego produktu sądzą recenzenci?

Wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem, że produkt dba o kolorowe tkaniny już od pierwszego prania

100% osób przyznało, że płyn chroni tkaniny przed utratą intensywności i blasku

98% doceniło, że poprawia wygląd włókien

9 n 10 osób potwierdziło że Perwoll Color odnawia ubrania już po 10 praniach i sprawia, że wyglądają jak nowe

10 na 10 osób potwierdziło, że po wypraniu ubrań w Perwoll Color ubrania są bardziej miękkie

Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że ponownie sięgną po testowany płyn i polecą go swoim przyjaciółkom

Perwoll Dark Bloom: czy dba o ciemne tkaniny?

Jeśli uwielbiasz ciemne ubrania, to pewnie doskonale wiesz, jak trudne są w pielęgnacji. Częste noszenie i pranie może sprawiać, że ciemne odcienie stracą swoją intensywność. Na szczęście jest na to sposób. To Perwoll Dark Bloom, który dzięki Potrójnej Technologii Odnowy delikatnie zadba o twoje ubrania już od pierwszego prania. Co sądzą o nim osoby, biorące w teście?

100% osób przyznało, że spełnił ich oczekiwania oraz że sprawdza się do prania ciemnych tkanin

Wszyscy potwierdzili, że wyróżnia się zapachem, który bardzo się spodobał

10 na 10 osób było zdania, że Perwoll Dark Bloom dba o ciemne ubrania już od pierwszego prania

Tyle samo osób doceniło, że dzięki temu produktowi tkaniny na dłużej zachowują swój kolor

Recenzenci jednogłośnie potwierdzili, że produkt dzięki zaawansowanej formule, odnawia i chroni intensywność kolorów

98% zgodziło się ze stwierdzeniem, że płyn poprawia stan i wygląd włókien

100% osób uznało, że ubrania są bardziej miękkie po wypraniu w Perwoll Dark Bloom

Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że ponownie sięgną po ten płyn i poleca go swoim przyjaciółkom

Reklama

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 90 kobiet na przełomie wrzesień - październik 2024 r.