Podróż samolotem to ogromna wygoda, ale też pewne ograniczenia. Największy problem sprawiają nam wszelkie tzw. płyny. Jak przewozić perfumy, aby nie musieć ich oddawać personelowi podczas odprawy bagażowej i czy opłaca się je kupować już na pokładzie samolotu?

Reklama

Spis treści:

Tak, perfumy możesz bezpiecznie i legalnie wnieść na pokład samolotu, ale musisz trzymać się pewnych ograniczeń. Jeśli zamierzasz wziąć je ze sobą w bagażu podręcznym, musisz dostosować się do ogólnych przepisów dotyczących przewozu płynów.

Wszystkie płynne produkty nie mogą przekraczać pojemności 100 ml. Jeśli chcesz, możesz przelać część perfum do specjalnych podróżnych kartridży lub zabrać ze sobą tzw. perfumetki. Dodatkowo, wszystkie płyny muszą być zapakowane w przezroczysty woreczek (o wymiarach nieprzekraczających 20x20 cm) i nie mogą przekraczać łącznej wartości jednego litra.

Co ciekawe, na niektórych lotniskach lub liniach są dodatkowe przepisy, które mówią, że 100 to wartość graniczna bez względu na jednostkę (co oznacza, że można też przewieźć w jednym opakowaniu nie więcej niż 100 g produktu).

fot. Perfumy w samolocie: jak przewozić/Adobe Stock, Yaroslav Astakhov

Perfumy można bez problemu przewozić w bagażu rejestrowanym, niezależnie od ich pojemności. Jeśli więc zdecydujesz się na tę dodatkową opcję, pamiętaj, aby dokładnie zabezpieczyć perfumy i pozostałe płynne elementy. Bagaże przeznaczone do luku pod samolotem nie zawsze są dobrze traktowane, dlatego może się to okazać niezbędne.

Możesz zawinąć flakon w miękki materiał, np. ubranie czy ręcznik albo włożyć do grubej skarpety typu frotte. Jeśli opakowanie jest wyjątkowo delikatne, możesz dodatkowo użyć plastikowej torebki z zamkiem strunowym, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi.

Pamiętaj jednak, że niektóre kraje mają swoje własne przepisy celne, które zakładają limity płynów także w bagażu podręcznym. Zawsze to sprawdź, jeśli nie masz pewności.

Niemal podczas każdego lotu obsługa oferuje nie tylko napoje i jedzenie, ale także wolne od cła perfumy. Ponieważ są one zwolnione z podatku, mają atrakcyjną cenę, w szczególności podczas lotów międzynarodowych.

Linie lotnicze dodatkowo często oferują limitowane edycje produktów dostępne wyłącznie na pokładzie. Warto jednak pamiętać, że za takie perfumy najczęściej musisz zapłacić kartą oraz w euro. Jeśli więc chcesz kupować cokolwiek w samolocie, warto zaopatrzyć się w kartę wielowalutową lub włączyć taką opcję w swoim banku.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące przewozu płynów - perfumy kupione w samolocie są odpowiednio zapakowane, więc nie powinno być problemów z ich przewiezieniem, jednak czasem mogą być potraktowane jako dodatkowy bagaż.

Reklama

Czytaj także:

Pierwszy lot samolotem: co warto wiedzieć?

Jak opanować strach przed lataniem?

Czy można przejść kontrolę bezpieczeństwa bez kolejek?