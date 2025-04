Gotowanie, niechciane zapachy z zewnątrz. Wszystkie to znamy. Teraz nieprzyjemny zapach to już przeszłość. Poznaj nasz sposób na odświeżenie swojego wnętrza z dyfuzorami INFINITA, dzięki któremu będziesz mogła cieszyć się przyjemnym zapachem na długo!

Zapachy od INFINITA

Dyfuzory zapachowe włoskiej marki INFINITA wprowadzą do mieszkania energię i spokój dzięki dobroczynnym właściwościom olejków eterycznych. Poprzez patyczki nasączone olejkami zapach rozchodzi się w całym pomieszczeniu w wyjątkowy sposób oddając zapach. Esencja zapachowa ulatnia się bardzo powoli zapewniając długotrwały efekt świeżości. Dla zintensyfikowania zapachu zaleca się obrócić patyczki o 180 stopni co 2-3 dni. Stawiaj dyfuzor w lekkim przeciągu, czyli w miejscu gdzie się często chodzi, aby zapach mógł się roznosić po większej powierzchni.

Jak to działa?

Patyczki mają gąbczastą strukturę plastra miodu połączonego powietrznymi kieszonkami. Kiedy włożymy je do olejku, wchłania się on powoli wypełniając te kieszonki kierując się w górę. Dzieje się tak tylko jeżeli użyjemy odpowiedniego olejku specjalnie zaprojektowanego, aby dobrze się wchłaniał. Zbyt gęsty nie wchłonie się. Cały proces jest możliwy dzięki specjalnie żłobionym patyczkom rattanowym oraz olejkom zapachowym. Olejki te nazywamy perfumami do wnętrz, gdyż mają zbliżony skład do perfum do ciała: składają się w 80% z etanolu, pozostałe 20%, to olejki zapachowe. Dzięki temu płyn odparowuje w temperaturze pokojowej bez konieczności podpalania czy podłączania do prądu. Po ustawieniu dyfuzora w pomieszczeniu możemy cieszyć się pięknym zapachem.

Używaj tylko tyle patyczków ile potrzebujesz. Małe pokoje, łazienka czy toaleta potrzebują mniej patyczków niż duży salon czy sklep, dlatego wyjmij kilka patyczków i zawiń w folię, tak aby płyn nie wyparował lub wsiąkł w szufladę. Dyfuzory zapachowe idealnie się sprawdzają we wszelkich pomieszczeniach domowych (sypialnia, salon, łazienka, przedpokój) jak również w biurach, recepcjach, gabinetach kosmetycznych, gabinetach stomatologicznych, poczekalniach itp. Wszędzie tam gdzie chciałabyś by panowała przyjemna aura zapachu. Mogą stanowić również idealny upominek dla wyjątkowej osoby.

Dlaczego pokochałyśmy dyfuzory zapachowe włoskiej marki INFINITA?

Ich główne zalety to:

oryginalna stylistyka i elegancki wygląd

są bezobsługowe , stawiasz karafkę w wybranym przez Ciebie miejscu w pomieszczeniu i o niej zapominasz na parę miesięcy a zapach sam będzie się uwalniał do wnętrza,

, stawiasz karafkę w wybranym przez Ciebie miejscu w pomieszczeniu i o niej zapominasz na parę miesięcy a zapach sam będzie się uwalniał do wnętrza, duży wybór zapachów

wysoka jakość perfum

perfum wyjątkowe kompozycje zapachowe

3 linie zapachowe! Którą wybierasz?

W INFINITA dostępne są trzy linie: FLEUR, BASIC oraz HOME. Produkty są dostępne wyłącznie w sieci drogerii HEBE.

1.INFINITA HOME O ZAPACHU:

FIGA Z AMALFII

Morze Śródziemne, to symbol słońca i włoskiej tradycji. Stanowi naturalne tło zapachu, który odsłania skarb Wybrzeża Amalfi, czyli wyjątkowe figi. Prawdziwie włoska podróż w świat smaku i zapachu.

MIRRA

Skarb Orientu, czyli mirra i aromatyczna żywica pochodząca z drzew balsamowca ze Środkowego Wschodu. Maleńkie kropelki żywicy pojawiają się na pniu i emanują zapachem MIRRY. To nuty charakterystyczne dla medytacji krajów Dalekiego i Bliskiego Wschodu.

Z AKORDEM BURSZTYNU

To zapach ciepły i wyrazisty. Głównym bohaterem jest tu żywica, która staje się jeszcze bardziej zmysłowa dzięki nutom białego mchu.

SANDAŁ&WANILIA

Wyjątkowo otulający zapach: pełen, nut drzewnych i waniliowych. W nutach głowy aromatyczne i cytrusowe akordy. Prawdziwe odkrycie sensualności i zmysłowości.

KRYSTALICZNA ŚWIEŻOŚĆ

To świeżość i głębia nut wodnych oraz owocowych. Energia pochodząca prosto z natury.

2. INFINITA BASIC O ZAPACHU:

róża, biały mech, leśno–drzewny, mandarynka & pomarańcza, cynamon & cytrusy

3. INFINITA FLEUR o zapachu:

lawenda, fiołek, narcyz, lilia, jaśmin, irys