Zapachy do wnętrz są dostępne w wielu różnorodnych formach. Możesz postawić na popularne elektryczne wtyczki, patyczki zapachowe lub dyfuzory. A jeśli wolisz coś, co bardziej przypomina perfumy, które nosisz w torebce, postaw na zamknięte w buteleczkach zapachy, po które sięgniesz zawsze, gdy będziesz miała na to ochotę.

Reklama

Spis treści:

Perfumy do domu - przegląd zapachów

Ładny zapach w domu potrafi poprawić nastrój i wprowadzić odprężającą atmosferę. Na szczęście uzyskanie takiego efektu wcale nie jest trudne. Wystarczy przejrzeć ofertę perfumerii i drogerii, by odnaleźć tam, idealny zapach. Coraz częściej aromatyczne rozpylacze do wnętrz można znaleźć także w popularnych dyskontach, takich jak Action czy Pepco. Wystarczy rozpylić zapach, by po chwili cieszyć się świeżym zapachem w łazience czy sypialni.

Mathilde M., Secret de Santal

To perfumowany odświeżacz powietrza zamknięty w gustownej szklanej buteleczce, która z powodzeniem może posłużyć jako dekoracja wnętrza twojego salonu. Zapach drzewa sandałowego i jaśminu ukoi zmysły i pomoże w relaksie. Słodkie akcenty zapewnia dodatek wanilii. Wystarczy rozpylić zapach w wybranym miejscu, by po chwili rozkoszować się przyjemnym zapachem.

Cena: ok. 90 zł

fot. Perfumy do domu: Mathilde M., Secret de Santal/mat.prasowe

Action, Perfumy do wnętrza

Zapach do domu w wygodnej formie sprayu daje szybki efekt świeżości. Sprawdzi się do ekspresowego odświeżenia wnętrza i jest przystępny cenowo. Perfumowany spray do wnętrz jest dostępny w kilku wariantach i ciekawych designerskich opakowaniach.

Cena: ok. 9 zł

fot. Perfumy do domu: Action/mat.prasowe

Prouve, Perfumy do domu

To klasyczna odsłona zapachu do domu, która wyglądem zupełnie nie różni się od klasycznych perfum. Sprawdzi się do każdego rodzaju wnętrz - łazienki, sypialni czy salonu. Wystarczy rozpylić zapach, by uwolnić kompozycję aromatu cedru, drzewa sandałowego oraz kojącej lawendy. Za efekt odświeżenia odpowiedzialne są tutaj nuty bergamotki oraz cytryny.

Cena: ok. 70 zł

fot. Perfumy do domu: Prouve/mat.prasowe

With Love, Zapach do domu: Ochrona

Delikatna mgiełka do pomieszczeń, która pomoże zneutralizować nieprzyjemne zapachy i pozostawi lekki efekt orzeźwienia. To mieszanka pomarańczy, orientalnej ambry oraz piżma i cedru. Wystarczy spryskać dowolne pomieszczenie, by poczuć połączenie aromatycznych tych aromatycznych nut.

Cena: ok. 35 zł

fot. Perfumy do domu: With Love/mat.prasowe

White Barn, Laundry Day

To propozycja, która obiecuje efekt świeżości niczym świeżo wyprana pościel. Za ten efekt odpowiedzialne są aromaty lawendy i wody kokosowej, które dodatkowo wzbogacone zostały o aromaty wanilii. To jedna z alternatyw dla dyfuzorów, która dodatkowo zyskała gustowne opakowanie. Złoto-niebieska buteleczka może posłużyć jako jedna z dekoracji do domu.

Cena: ok. 50 zł

fot. Perfumy do domu: White Barn, Laundry Day/mat.prasowe

Jak samodzielnie zrobić perfumy do wnętrz?

Jeśli lubisz eksperymentować z zapachami, możesz samodzielnie przygotować perfumy do domu i to niewielkim nakładem pracy. Na początek wystarczy wybrać ulubione zapachy olejków eterycznych, na przykład ziołowy lub owocowy. Dobrym patentem jest też mieszanie różnych zapachów - dzięki temu możesz uzyskać efekt przyjemnego odświeżenia i jednocześnie zapewnić sobie aromat, który wprowadzi cię w relaksujący nastrój. Możesz też stworzyć słodkie waniliowe perfumy, które będą przypominać twój ulubiony zapach noszony na ciele.

Następnie wystarczy rozcieńczyć wybrany zapach olejku eterycznego wodą i przelać całość do buteleczki z rozpylaczem. A jeśli zależy ci na tym, aby oprócz pięknego zapachu zapewnić sobie efekt oczyszczenia z nieprzyjemnych woni, wystarczy dodać jeszcze łyżkę sody oczyszczonej. Dodatek kilku kropel alkoholu przedłuży trwałość zapachu.

Jakie zapachy są najlepsze do mieszkania?

W zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać możesz sięgnąć po bardziej orzeźwiające nuty zapachowe lub postawić na odprężające słodsze aromaty. Oto, jaki efekt uzyskasz wybierając poszczególne zapachy:

lawenda - uspokaja, odpręża

- uspokaja, odpręża paczula - poprawia nastrój, łagodzi napięcia

- poprawia nastrój, łagodzi napięcia cytrusy - energetyzują, pobudzają do działania

- energetyzują, pobudzają do działania drzewo cedrowe - koi, relaksuje

- koi, relaksuje drzewo sandałowe - wprowadza ciepłą, przyjazną aurę

- wprowadza ciepłą, przyjazną aurę konwalia - odświeża, dodaje witalności

Perfumy do domu: jak używać?

Zapachy do domu w formie sprayu dają natychmiastowy efekt odświeżenia. Są też bardzo łatwe w użyciu. Wystarczy sięgnąć po nie i nacisnąć rozpylacz, aby wprowadzić przyjemną atmosferę relaksu. Sprawdzą się także przed wizytą gości oraz na co dzień za każdym razem, gdy chcesz podbudzić zmysły, wprowadzić przytulny klimat i rozkoszować się chwilą spokoju w swoich czterech ścianach. Możesz też potraktować je jako perfumy na noc i tuż przed zaśnięciem rozpylić zapach w sypialni.

Czytaj także: