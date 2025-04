Te porady ułatwią ci życie - przeczytaj je i stań się perfekcyjną panią domu! Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z problemem, mamy gotowe rozwiązania!

1. Glazura jak nowa



Jeżeli ci się opatrzyła, przemaluj ją. Polecamy farby zawierające dwuskładnikowe żywice epoksydowe, np. Biosan. Gładkie płytki możesz ozdobić naklejkami samoprzylepnymi.

2. Pralka bez kamienia

Co dwa miesiące wlej do zasobnika na detergent szklankę octu i nastaw program: "syntetyki, 40 st. C". Ocet usunie kamień, resztki proszku i odświeży zapach w pralce.

3. Zgasło światło



W starych instalacjach nadal stosowane są bezpieczniki topikowe. Jeżeli podejrzewasz, że przyczyną braku prądu jest przepalony bezpiecznik, spójrz na szkiełko obudowy. W przepalonym mała kolorowa plamka spada w dół, pod szkiełko.

4. Lustro nie zaparuje



Posmaruj lustrzaną taflę niewielką ilością kremu do golenia i wytrzyj starannie papierowym ręcznikiem.

5. Ptasie trele za oknem



Łatwo przywabisz ptaki do ogrodu, sadząc rośliny, których owoce one lubią, np. czarny bez, ognik, jarzębinę, słonecznik.

Na zlecenie Edipresse - artykuł z "Pani domu"

6. Resztki farby



Nieopróżnioną do końca puszkę przechowuj odwróconą do góry dnem. Zapobiegnie to wysychaniu farby i tworzeniu się kożucha na powierzchni.

7. Sierść czworonoga



Nie będzie fruwać po domu, jeśli będziesz zwierzaka codziennie szczotkować. W okresie linienia warto mu podać preparat wzmacniający sierść, np. Biofaktor Dermatex, ok. 14 zł.

8. Wykorzystaj starą pościel



Trzymaj ją w schowku, bo przyda się np. podczas remontu. Zawieszona w drzwiach nie będzie przepuszczać kurzu z jednego pomieszczenia do drugiego.

9. Zamiast trawnika



W najbardziej cienistych zakątkach ogrodu, np. pod drzewami, trawnik nie będzie wyglądał imponująco. Posadź tam cieniolubne rośliny okrywowe: barwinek, runiankę, bluszcz, konwalie.

