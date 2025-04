Pellet - gdy w wyszukiwarkę internetową wpiszesz takie hasło, pojawiają się informacje o pellecie do ogrzewania domów (niektórzy piszą pelet przez jedno l), o piecach do spalanie tego paliwa, ale też o różnych rodzajach pelletów wędkarskich i haczykowych. Bo taką samą nazwę jak paliwo do pieca czy kominka noszą też zanęty wędkarskie. Ten artykuł jest jednak o pellecie drzewnym, spalanym w piecach, aby zimą było nam ciepło. Pellet do ogrzewania mieszkań robi się najczęściej z trocin. Ale jest też pellet ze słomy, a nawet z łusek słonecznika. Jest jednym z najczystszych paliw na świecie.

Pellet drzewny: czym jest

Są to zgranulowane, mocno sprasowane trociny. Pojedyncza cząstka pelletu wygląda jak mały wałeczek, długości 2 –3 cm i średnicy 6 – 8 mm. Trochę przypomina krótki papieros. Do sprasowywania trocin nie stosuje się żadnych sztucznych substancji. Jest to tylko i wyłącznie drewno. Pellet produkują głównie firmy wytwarzające np. drewniane podłogi lub meble. Po prostu wykorzystują odrzuty. Bardzo dużo pelletu pochodzi z Barlinka, producent nazywa go ecopelletem. Wartość energetyczna tego paliwa jest wysoka, wyższa niż normalnego drewna, a nawet ekogroszku.

Pellet drzewny pakowany jest w foliowe worki o masie 15 kg, 25 kg lub w worki o wadze 1000 kg. Sprzedawany jest też luzem (wtedy tańszy).

Zalety pelletu

Niski koszt ogrzewania. Wyliczono że ogrzanie pelletem domu o powierzchni ok. 160 m kw. Kosztuje 4500 zł. Jest to porównywalna kwota jak przy zastosowaniu ekogroszku, niższa niż wydatki na ogrzewanie gazowe, nie mówiąc o elektrycznym.

Przyjazny dla środowiska. Nie ma praktycznie emisji dwutlenku węgla. Do atmosfery trafia yle szkodliwego gazu, ile pochłonęły drzewa, z których zrobiono to paliwo. Bilans jest więc zerowy.

Nie zawiera pyłów i szkodliwych substancji. Bardzo mała zawartość dwutlenku siarki w spalinach.

Znikoma ilość popiołu po spaleniu. Na dodatek popiół ten jest dobrym nawozem na trawnik.

Nie zajmuje dużo miejsca. 1 metr sześcienny waży ok. 650 kg. Nie ma więc problemu z przechowywaniem. Jest to duża zaleta ogrzewania pelletem.

Pellet drzewny: cena

Dobry pellet można kupić w cenie 570 – 620 zł za tonę. Pierwsza wartość dotyczy sprzedawanego luzem, a druga workowanego. Najwyższa cena to ok. 800 zł za tonę. Sporo sprawdzonych porad dotyczących zakupu pelletu, składowania i spalania można znaleźć na forach internetowych.

Jak składować zapas pelletu na zimę

Ponieważ pellet, jak każde drewno, ma właściwości higroskopijne, powinien być składowany w budynku lub przynajmniej pod zadaszeniem.

Piec (kocioł) do palenia pelletem

Dobrze jest mieć specjalny piec (kocioł) na pellet. Wtedy ze spalania tego paliwa uzyskuje się najwięcej ciepła. Można powiedzieć, że kotły na pellet pracują podobnie jak te na gaz, czy olej opałowy. Różnią się tylko budową paleniska, oraz sposobem dostarczania do niego paliwa. Te najnowocześniejsze modele pieców są niemal bezobsługowe. Piece na pellet mają zbiorniki paliwa ze szczelną pokrywą. Ze zbiornika samoczynnie pobierają pellety i dozują je w odpowiedniej ilości do specjalnego palnika retortowego lub zasypowego. Zasypowe palniki są lepsze. Kotły są wyposażane w automatykę pogodową, sterowanie pokojowe, oraz sterowanie obiegami grzewczymi (grzejniki, podłogówka) i temperaturą ciepłej wody użytkowej. Najnowocześniejsze kotły na pelet (pellet) wyposażane są w sondy lambda, które dodatkowo redukują zużycie paliwa.

Koszt montażu kotła na pellet

Kocioł z palnikiem retortowym kosztuje ok. 5000 zł. Z palnikiem zasypowym ok. 7500 zł. Do tego dochodzi koszt usprawnień (np.automatyczny podajnik) , jeśli ktoś chce je mieć i koszt pomp obiegowych. Za montaż zapłacimy ok. 1500 zł.

Grille na pellet

To hit w Europie Zachodniej. U nas również zaczynają być popularne. Ich zaletą jest to, ze rozpalają się automatycznie. Ale jeszcze większym plusem jest, że potrawy mają bardzo naturalny smak, ponieważ pellet jest paliwem najbardziej ekologicznym z możliwych.