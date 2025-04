Dzięki pastylkom zapachowym do odkurzacza masz 2 w 1 - czystość i świeżość. Sprzątanie będzie też okazją do wypełnienia wnętrz przyjemnymi aromatami i to bez dodatkowego wysiłku. Zakup nie zrujnuje domowego budżetu, za to wniesie do domowego gniazda przyjemną atmosferę. Teraz to wydatek mniejszy niż kiedykolwiek, a pastylki są dostępne od ręki w Rossmanie.

Pachnące pastylki do odkurzacza w promocji

Zapewne w wielu domach po użyciu tradycyjnego odkurzacza w powietrzu pojawia się specyficzny zapach. Aby tego uniknąć, można zastosować perfumy do domu albo pokusić się o specjalny środek zapachowy marki Pachnąca Szafa. To wyjątkowe pastylki, które produkowane są w różnych wersjach zapachowych, którym nadano wyrafinowane nazwy: jaśminowa rosa, Paris Paris (nuty kwiatowe, owocowe i drzewne), melonowy nektar i lawendowe wzgórze. Teraz w Rossmanie zestaw 2 pastylek kupisz w cenie 2,59, co oznacza cenę 1,3 zł za pastylkę. To naprawdę niewiele, aby świeżo odkurzone mieszkanie czy dom pachniały świeżością.

Wystarczy taką pastylkę wciągnąć do odkurzacza na początku sprzątania. Trafi ona do worka lub pojemnika na kurz, w którym zacznie neutralizować nieprzyjemny zapach i uwalniać starannie dobrane kompozycje zapachowe. Dostaną się one wraz z wydmuchiwanym z odkurzacza ciepłym powietrzem do pomieszczeń. To tani i prosty sposób na nadanie powietrzu w pomieszczeniach przyjemnego zapachu i zneutralizowanie nie tylko zapachu kurzu, ale też np. aromatów powstałych podczas gotowania.

fot. Pastylki do odkurzacza pachnąca Szafa/ materiały prasowe Rossmann

Jak najlepiej wykorzystać potencjał pastylek do odkurzacza?

Specyficzny zapach wydobywający się z odkurzacza to efekt nagrzewania się urządzenia oraz zalegających w worku pokładów kurzu i innych wciągniętych do niego drobiazgów. Aby pastylka zadziałała najskuteczniej, najlepiej wymienić worek (lub opróżnić pojemnik na kurz, jeśli masz odkurzacz bezworkowy) i wciągnąć produkt przez rurę urządzenia. Dopiero potem warto zacząć odkurzanie. Dzięki temu gorące powietrze będzie intensywniej opływać pastylkę i mocniej uwalniać z niej zapach. Mniej będzie też specyficznego „kurzowego” zapachu do zneutralizowania. Oczywiście, jeśli masz worek zapełniony dopiero do połowy, nie musisz go wymieniać. Jednak wymiana worka na nowy jest naprawdę najlepszym momentem na użycie pastylki i uzyskanie przyjemnego zapachu w domu.

Pamiętaj, aby unikać kontaktu skóry z pastylką. Na wszelki wypadek możesz na czas otwierania opakowania założyć gumowe rękawiczki. Niektóre osoby mogą być nadwrażliwe na jeden ze składników pastylki i może ona po kontakcie ze skórą wywołać jej podrażnienie.

Drugą, pozostałą w opakowaniu pastylkę, zabezpiecz przed wietrzeniem, szczelnie ją w nim zamykając. Trzymaj z dala od dzieci. Użyj jej przed kolejnym odkurzaniem.

