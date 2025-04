Panele podłogowe są popularne nie tylko ze względu na swoją atrakcyjną cenę, ale również łatwość montażu. Jeśli jesteś w stanie samodzielnie pomalować ściany w pokoju, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda ci się również ułożyć panele podłogowe bez pomocy fachowca. Nie jest to zadanie, które wymagałoby koniecznie ręki profesjonalisty lub użycia specjalistycznych narzędzi. Jak układać panele podłogowe?

Jak układać panele podłogowe?

Panele podłogowe należy układać, gdy skończą się pozostałe prace wykończeniowe. Podłoże trzeba odkurzyć i osuszyć, a potem ułożyć na nim folię i izolację akustyczną (np. piankę polipropylenową lub miękkie płyty pilśniowe). Jeśli podłoże nie będzie gładkie, gotowa podłoga może zacząć się uginać. Gdy pominiesz izolację akustyczną, nawet ciche stąpanie będzie odbijać się głośnym echem w całym pomieszczeniu.

Jakie panele wybrać?

Uwaga! Paneli podłogowych nie można układać w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć, czyli np. w łazience lub kuchni. Wyjątkiem są specjalnie przystosowane panele, które będą jednak kosztować znacznie więcej.

Przy układaniu paneli podłogowych, musisz pozostawić szczelinę dylatacyjną. Co to oznacza? To wolna przestrzeń o szerokości 0,5-1 cm, która znajduje się przy ścianie, pod listwą podłogową. Szczelina dylatacyjna to konieczność - panele czasem zmieniają lekko swoją objętość pod wpływem wilgotności powietrza lub temperatury. Listwy przyścienne montuje się do ścian, a nie do paneli. Jeśli przymocujesz je do podłoża, prędzej czy później odkleją się i powstanie szpara.

Przy łączeniu paneli podłogowych na klej, substancją trzeba posmarować wpust (bok) panelu. Co pewien czas, leciutko dobijaj je do siebie młotkiem. Nie musisz przytwierdzać paneli podłogowych do podłoża - wystarczy połączenie ich boków. Deseczki należy układać prostopadle do okna - wtedy będą wyglądać najlepiej, ponieważ łączenia będą stosunkowo mało widoczne. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka okien, panele podłogowe układaj równolegle do promieni słonecznych, które wpadają do pomieszczenia, wpadających przez okno naprzeciwko wejścia.

Jak dbać o panele podłogowe?

Panele podłogowe należy myć wilgotną ścierką i łagodnym detergentem. Co jakiś czas przetrzyj je środkiem nabłyszczającym.

