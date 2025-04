Palmy doniczkowe w uprawie domowej rzadko kwitną i owocują, ale potrafią osiągać naprawdę duże rozmiary. Ich pielęgnacja nie jest skomplikowana, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach, by stworzyć im warunki do złudzenia przypominające te naturalne.

Reklama

Spis treści:

Rodzajów palm doniczkowych jest całe mnóstwo, ale najczęściej w naszych domach spotkać można te trzy wyróżnione.

Palma areka

Tą nazwą określa się kilka gatunków palm rosnących naturalnie w tropikalnych częściach świata. W uprawie domowej spotkać można dwie z nich:

arekę żółtawą, która pochodzi z Madagaskaru i ma jasnozielone, pierzaste liście z żółtymi żyłkami, palma w warunkach domowych może osiągnąć wysokość do 1,5 metra,

areka katechu, która pochodzi z Filipin i jest nieco wyższa od areki żółtawej, posiada pasiaste łodygi i mocno zielone liście.

Palma areka lubi dużą wilgotność gleby oraz powietrza. To jedna z niewielu palm, które lubią mokrą ziemię. Liście rośliny muszą być intensywnie zraszane co kilka dni.

Palma królewska

Palma królewska znana jest pod nazwą Daktylowiec Kanaryjski (pochodzi z zachodniego wybrzeża Afryki). Jest niezwykle okazała - masywna i bardziej strzelista niż areka. W warunkach naturalnych może osiągnąć wysokość nawet do 25 metrów.

Palma królewska potrzebuje mocno słonecznego stanowiska, zbyt małe ilości światła powodują wiotczenie liści. Nie lubi natomiast zbyt mokrej ziemi.

Palma kokosowa

Palma kokosowa pochodzi z Azji i Ameryki Południowej. W Europie hodowana jest w doniczkach i osiąga do 3 metrów wysokości.

Ma długie, pierzaste liście. Lubi miejsca z dużą ilością światła, ale nie można jej wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Warto ją intensywnie, ale rzadko podlewać.

Palma daktylowa

Palma daktylowa pierwotnie występowała na terenach dzisiejszego Iraku. W warunkach domowych dorasta do 2 m wysokości. Rośnie wolno i ma długie, pierzaste liście i brązowy pień.

Palma daktylowa lubi miejsca nasłonecznione i niezbyt dużą ilość wody.

Większość palm doniczkowych uwielbia dużą wilgotność powietrza. Możesz co kilka dni delikatnie spryskiwać wodą jej liście, albo wstawić pod prysznic. Pamiętaj, żeby osłonić glebę folią aluminiową lub spożywczą, aby nie lała się do niej woda. Przez okres jesienno-zimowy do pomieszczenia, w którym są palmy doniczkowe, możesz wstawić również nawilżacz powietrza.

W okresie letnim warto wystawiać rośliny na zewnątrz - na balkon lub taras. Należy jednak pamiętać, aby robić to stopniowo - zacznij od półcienia, a po 2-3 tygodniach wystaw palmę doniczkową na bezpośrednią ekspozycję słoneczną - w przeciwnym wypadku liście rośliny mogą pokryć się brązowymi przebarwieniami.

Podczas ciepłych dni i w okresie wzrostu palmy doniczkowe należy dość intensywnie podlewać. Pamiętaj, lepiej raz porządnie, niż kilka razy po trochu.

Wodę wlewaj tak, by wyciekła przez otwory w donicy (tylko w takich donicach hodujemy palmy). Wylej jej nadmiar po pół godziny od podlania - korzenie palm doniczkowych nie mogą stać w wodzie, bo będą gnić.

Palmy doniczkowe trzeba regularnie zasilać nawozem, szczególnie w okresie wegetacji. Uwaga, jeśli niedawno przesadzałaś swoją palmę, z nawożeniem poczekaj około 3 miesiące - świeża ziemia ma wystarczająco dużo składników odżywczych (a nadmiar nawozu może roślinie zaszkodzić).

Do nawożenia palm doniczkowych doskonale sprawdzi się dowolny nawóz do roślin zielonych. Jest w nim wszystko to, czego roślina potrzebuje - składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach. Zwróć uwagę na skład nawozu (NPK - azot N, fosfor P, potas K) - w przypadku palm doniczkowych najlepiej będzie, jeśli wartość fosforu będzie największa ze wszystkich wartości.

Możesz też wykorzystać specjalny nawóz do palm. Pamiętaj, by przestrzegać dokładnie wyznaczonych dawkowania i proporcji na opakowaniu.

fot. Palmy doniczkowe/Adobe Stock, New Africa

Palma doniczkowa usycha najczęściej z dwóch powodów - albo nie ma zapewnionej dostatecznej wilgotności powietrza szczególnie w miesiącach zimowych i letnich (jak to zmienić, pisałyśmy wyżej) albo jest za słabo podlewana.

Sprawdź też, czy donica w której rośnie twoja palma, ma w podstawie dziurki - to niezbędne, aby mogła zdrowo rosnąć, a podlewanie nie powodowało gnicia korzeni.

Jeśli twojej palmie brązowieją liście, może to być spowodowane zbyt intensywną ekspozycją na promienie słoneczne. Innym powodem może być przelanie rośliny - jeśli woda zbyt długo zalega w podstawce, korzenie palmy mogą gnić.

Jeśli natomiast zielone liście żółkną lub się wybarwiają może to być oznaka, że tego światła i słońca mają za mało. Podsuszone liście z suchymi końcówkami to najczęściej mają zbyt mało wody lub wilgoci w powietrzu.

Reklama

Czytaj także:

Szkodniki roślin doniczkowych

Rośliny bezpieczne i trujące dla kota