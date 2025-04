Dawanie prezentów w sklepowych torbach i torebkach to pójście na łatwiznę. Istnieje wiele sposobów na szybkie, ale bardzo efektowne zapakowanie świątecznych podarunków, na przykład pakowanie prezentów w celofan. Tym samym sprawimy, że nasze prezenty będą jeszcze bardzej spersonalizowane! Bliskie osoby z pewnością docenią fakt, że postaraliśmy się o stylowe opakowanie podarunków.

Gdzie kupić celofan?

Duże arkusze celofanu powinniśmy bez problemu kupić w każdej kwiaciarni (cena około 5 zł za arkusz). Celofan powinien być również w sprzedaży w sklepach papierniczych. Jeżeli podarunki nie są wielkich rozmiarów - spokojnie możesz wykorzystać do ich zapakowania... rękaw do pieczenia! Cena za rolkę to około 3 zł.

Jak zapakować prezenty w celofan?

Pakowanie podarunków w celofan jest bardzo proste i nie wymaga wielkiej precyzji. Stawiamy podarunek na środku arkusza i zbieramy go do góry, tworząc rodzaj "worka", który od góry związujemy ozdobną wstążką. Do środka możemy wrzucić dodatkowe ozdoby w postaci małych bombek lub suszonych owoców. W jednym z naszych poradników opisaliśmy to jak zrobić świąteczne ozdoby z suszonych owoców.

