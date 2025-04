Spotykamy je na swojej drodze prawie codziennie. Wkładając ubrania do pralki niejednokrotnie zastanawiamy się, co oznaczają. To one, symbole zamieszczone na metkach naszych ubrań, sprawiają najwięcej kłopotów podczas przygotowywania prania.

Symbole na metkach ubrań

Postanowiłyśmy rozwiązać raz na zawsze ten problem i rozszyfrowałyśmy symbole znajdujące się na większości odzieżowych metek. Zobacz, co konkretnego oznaczają! Zacznij dbać o swoje ubrania. Dzięki temu dłużej pozostaną świeże i kolorowe.

Nieznajomość poszczególnych oznaczeń często może mieć opłakane skutki - odróżnienie, czy np. dana bluzka nadaje się do wirowania, może być kluczowe dla twojej garderoby. Nie warto przez lekkomyślność niszczyć nowych spodni lub apaszki.

Przejrzyj naszą galerię i dowiedz się, co symbolizują oznaczenia na metkach ubrań!

