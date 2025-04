Mycie okien nie musi być wielkim wyzwaniem, jeśli znasz domowe triki. Zadbanie o to, by szyby lśniły czystością to jedna z podstawowych czynności, które zaliczają się do wiosennych porządków w domu. Aby nie tracić czasu na uporczywe doczyszczanie szyb po zimie, warto sięgnąć po babciny sposób z użyciem lnianego oleju. Wszelkiego rodzaju pozostałości po opadach atmosferycznych, osiadające na okiennych szybach zanieczyszczenia z powietrza oraz kurz i ptasie odchody nie będą już problemem.

Jak działa czyszczenie okien olejem lnianym?

Patent z użyciem olejku lnianego jest naprawdę prosty. Stosuję go zawsze po zimowych miesiącach, a moje okna są przygotowane na nadejście wiosny i świąt wielkanocnych. Wszystkie nieczystości, osad, pył i zacieki od deszczu czy śniegu, które gromadziły się na szybach przez ten czas skutecznie schodzą, a okna są błyszczące i bez smug.

Olej lniany to naturalny środek, który ma szerokie zastosowanie. Stosuje się go na przykład w kosmetyce, a wiele osób włącza go również do swojej diety. Okazuje się, że można też sięgnąć po niego podczas domowych porządków.

Jak umyć okna olejem lnianym?

Cały sekret polega na tym, aby pokryć szyby cienką warstwą oleju i odczekać od kilku do kilkunastu minut. Czas potrzebny do tego, aby olej zaczął działać zależy od stopnia zabrudzenia okien. Po tym czasie wystarczy umyć okna tak jak zwykle przy użyciu płynu do mycia szyb.

Aby tłusta powłoka po olejku dobrze się rozpuściła, można też zastosować mieszankę płynu do mycia naczyń rozcieńczonego w wodzie. Innym sposobem, który pomoże pozbyć się tłustej warstwy jest użycie odrobiny samochodowego płynu do spryskiwaczy.

Jakie inne olejki wykorzystać do mycia okien?

Prosty patent z olejem lnianym sprawdzi się, gdy zależy ci na dokładnym zebraniu z okna ciężkich zabrudzeń. Jeśli jednak poszukujesz sposobu na to, by zyskać ładny zapach możesz sięgnąć po lżejsze olejki eteryczne. Aby skorzystać z ich odświeżającego działania, wystarczy dodać kilka kropel do płynu do mycia szyb, aby nadać im delikatny połysk.

Inne wykorzystanie oleju lnianego do czyszczenia

Do czyszczenia drewnianych powierzchni można wykorzystać także mydło z oleju lnianego. Ten środek jest często polecany do usunięcia zanieczyszczeń z podłóg, parapetów czy mebli. Jego właściwości dobrze rozpuszczają brud i można stosować je w połączeniu z zimną wodą.

Mydło lniane można wykorzystać do czyszczenia:

mebli ogrodowych,

ceramiki i porcelany,

drewnianych podłóg i podestów,

drewnianych stołów,

blatów kuchennych,

płytek podłogowych i ściennych,

kamiennych nagrobków.

A oprócz właściwości czyszczących ten naturalny środek nadaje powierzchniom delikatny połysk.

