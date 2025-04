Wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania to wbrew pozorom jedna z najważniejszych decyzji. Ma to wpływ nie tylko na tak prozaiczną kwestię jak to, czy będziemy w przyszłości marznąć we własnym mieszkaniu ;-) Niezwykle istotny jest fakt, że koszt ogrzewania domu to aż 70% wszystkich kosztów związanych z jego użytkowaniem. Warto więc dopasować metodę, która będzie też po prostu jak najbardziej ekonomiczna. Ogrzewanie podłogowe kojarzy się z wyjątkowym komfortem, ale również z wydatkami - gdy trzeba je naprawić, czeka nas spory wydatek. Zapoznaj się ze wszystkim zaletami i wadami tego rozwiązania!

Zalety ogrzewania podłogowego

Korzystniejsza opcja aranżacji wnętrz. Grzejniki nie zajmują miejsca na ścianach, można więc przy nich ustawiać więcej sprzętów.

Grzejniki nie zajmują miejsca na ścianach, można więc przy nich ustawiać więcej sprzętów. Ogrzewanie podłogowe to świetna opcja dla alergików. W tradycyjnych kaloryferach osadza się kurz, którego nie sposób się dokładnie pozbyć. Ciepłe powietrze sprawia, że zaczyna się on unosić w powietrzu.

W tradycyjnych kaloryferach osadza się kurz, którego nie sposób się dokładnie pozbyć. Ciepłe powietrze sprawia, że zaczyna się on unosić w powietrzu. Ciepło optymalnie "rozmieszcza się" w pomieszczeniu. Przy ogrzewaniu centralnym, najwięcej gorącego powietrza kumuluje się pod sufitem, a najmniej przy podłodze. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym, jest nam najcieplej w nogi, a górna część pokoju staje się nieco chłodniejsza.

Przy ogrzewaniu centralnym, najwięcej gorącego powietrza kumuluje się pod sufitem, a najmniej przy podłodze. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym, jest nam najcieplej w nogi, a górna część pokoju staje się nieco chłodniejsza. Większa wilgotność powietrza. Tradycyjne grzejniki je wysuszają, natomiast przy ogrzewaniu podłogowym ten problem jest mniejszy.

Wady ogrzewania podłogowego

Ograniczenia w ustawianiu mebli. Nie wolno ogrzewać podłogi np. pod meblami kuchennymi, wannami czy szafami. Chęć gruntownego przemeblowania pokoju może więc się równać z generalnym remontem...

Naprawy ogrzewania podłogowe są kosztowne.

Koszt zainstalowania ogrzewania podłogowe jest o ok. 30-35% wyższy niż w przypadku tego tradycyjnego, z grzejnikami.

niż w przypadku tego tradycyjnego, z grzejnikami. Instalacja w podłodze nagrzewa się o wiele wolniej i również wolniej stygnie, niż typowy kaloryfer. Regulacja temperatury jest więc utrudniona.

Ograniczenie możliwości wyboru materiałów wykończeniowych. Nie każdy rodzaj posadzki nadaje się do wykorzystania przy ogrzewaniu podłogowym.

Dom musi być dobrze ocieplony. W przeciwnym przypadku działanie tego typu instalacji zostanie zaburzone.

W przeciwnym przypadku działanie tego typu instalacji zostanie zaburzone. Ogrzewanie podłogowe wyklucza używanie grubych, puszystych dywanów. Będą one blokować przepływ ciepła.

