Ogrzewanie nadmuchowe nie jest skomplikowane, chociaż zasada działania jest zupełnie inna niż w przypadku najczęściej spotykanego centralnego ogrzewania domu z systemem rur i grzejnikami. Ogrzewane jest powietrze, które bardzo szybko trafia kanałami, przez kratki wentylacyjne umieszczone w suficie lub w podłodze do poszczególnych pomieszczeń domu. Co warto podkreślić, mieszkanie ogrzewa się niemal chwilę po włączeniu.

Zalety ogrzewania nadmuchowego

Brak zanieczyszczeń. Zanim powietrze trafi do pieca, aby je nagrzał, przechodzi przez czerpnię i filtr z włókniny, wyłapujący alergeny i zanieczyszczenia.

Nawilża. Można tego rodzaju system grzewczy wzbogacić w funkcję nawilżania.

Latem chłodzi. Możliwe jest także zamontowanie klimatyzatora. Wtedy latem system grzewczy będzie pełnił funkcję klimatyzacji.

Ekonomiczne. Osoby, które zainstalowały ogrzewanie nadmuchowe twierdzą, że jest ono tańsze w eksploatacji, nawet o 30 proc.

Zawsze świeże powietrze

Nawet przy kilkunastostopniowym mrozie w domu można oddychać świeżym powietrzem. Dzieje się tak dlatego, że ogrzewanie nadmuchowe wykorzystuje powietrze z zewnątrz. Zasysa je przez kratki zamontowane na ścianie budynku i wymusza ciągłą cyrkulację. Nie ma potrzeby otwierania okien, aby wymienić powietrze.

Najlepszy termin montażu

Najlepiej montować system ogrzewania nadmuchowego na etapie budowy domu. Później też jest to możliwe, ale trudniejsze i wiąże się z generalnym remontem. Najlepszym momentem na zakładanie instalacji jest ten, kiedy został już ustalony układ funkcjonalny pomieszczeń. Bo następujące później ewentualne zmiany (burzenie i przesuwanie ścian) mogą pogorszyć jakość ogrzewania.

Koszty montażu i eksploatacji

Koszt założenia ogrzewania nadmuchowego w przeciętnym domu wynosi ok. 20 tys. zł. Instalacja tradycyjnego centralnego ogrzewania jest tańsza, zamyka się w 15 tys. zł. Warto też wiedzieć, ze ogrzewanie nadmuchowe wymaga regularnych kontroli technicznych. Najrzadziej co dwa miesiące należy czyścić filtr i przed każdym sezonem grzewczym wymieniać na nowy. Niższe są natomiast koszty ogrzania domu o co najmniej 30 proc. Tak więc inwestycja ma sens.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"