Temat rodzaju ogrzewania wraca jak bumerang wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym. To także jedna z najważniejszych kwestii do ustalenia podczas kupna mieszkania bądź domu.

Ogrzewanie powinno zapewnić ciepło i komfort we wszystkich pomieszczeniach, a przy tym musi być ekonomiczne i nie pożerać lwiej części budżetu.

Coraz bardziej popularne jest ogrzewanie gazowe. Dowiedz się więcej na jego temat i rozważ, czy warto decydować się na takie rozwiązanie!

Ogrzewanie gazowe - warto się decydować?

Dom można podłączyć do sieci gazowej zewnętrznej (tzw. miejskiej) lub korzystać z gazu płynnego, który przechowuje się w zbiorniku na działce. Zbiornik na gaz może znajdować się pod ziemią lub można go ustawić na powierzchni. Można go kupić lub wydzierżawić.

Aby doprowadzić gaz do domu (z sieci miejskiej lub ze zbiornika), trzeba wykonać przyłącze. Musi je wykonać gazownik z uprawnieniami. Dopiero gdy gaz jest doprowadzony, wykonuje się instalację wewnętrzną rozprowadzającą ciepło po całym domu i kupuje piec na gaz czyli kocioł.

Ogrzewanie gazowe: najważniejsze zalety

Do najważniejszych zalet ogrzewania gazowego można bez wątpienia zaliczyć to, że jest ono bezobsługowe.

Nowoczesne piece można zaprogramować, stosując automatykę. Dzięki temu same dopasowują temperaturę grzania do pogody i stopnia wychłodzenia mieszkania. Praktycznie, od momentu włączenia jesienią aż do chwili wyłączenia wiosną nie trzeba się zajmować instalacją.

Jedyną czynnością obowiązkową jest coroczny przegląd kotła przez autoryzowanego serwisanta, co wiąże się z pewnymi kosztami (ok. 300 zł).

Nowoczesne piece są oszczędne. Szczególnie te kondensacyjne. Dzięki nim koszt ogrzewania gazem domu jest znacznie niższy niż ogrzewania elektrycznego. Także wygrywa z elektrycznym ogrzewaniem akumulacyjnym.

Nie trzeba mieć kotłowni. W przypadku małych domów to duża zaleta. Piece są niewielkie i lekkie. Mogą stać w kuchni, wiele modeli da się nawet powiesić na ścianie. Nie jest też potrzebne miejsce na składowanie paliwa w domu.

Ogrzewanie gazowe ma też jednak wady...

Obok zalet, muszą znaleźć się jakieś wady. W przypadku ogrzewania gazowego, są na pewno formalności, przez które trzeba przejść na początku, gdy chce się korzystać z gazu ziemnego by ogrzać dom.

Polegają one na złożeniu wniosku w gazowni o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Następnie trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji i zawrzeć umowę o przyłączenie się do sieci.

Konieczny jest też projekt instalacji podłączeniowej i jego zatwierdzenie. Na ogół trwa to minimum kilka miesięcy.

Koszt przyłącza, instalacji i kotła może wynieść 15 - 20 tys. zł. Również wtedy, gdy w grę wchodzi korzystanie z gazu płynnego ze zbiornika, trzeba na początku ponieść spore koszty.

Zbiornik na gaz płynny nie jest tani, kosztuje 8 – 10 tys. zł. Można go wprawdzie wydzierżawić, ale nie jest to zbytnio opłacalne. Jednak jeśli ktoś może pozwolić sobie na taką inwestycję, to po kilku latach ona się zwraca. Ogrzewanie gazem, zwłaszcza ziemnym jest tańsze niż np. olejowe czy elektryczne. A dużo mniej kłopotliwe niż np. węglowe.

Miejsce na działce na zbiornik na gaz LPG. Naziemny zbiornik zajmuje sporo miejsca i nie wygląda atrakcyjnie. Trzeba też, zgodnie z przepisami, zlecać jego przegląd pracownikowi Urzędu Dozoru technicznego (UDT).

Ogrzewanie gazowe: dofinansowanie

Warto się zorientować, czy wymieniając np. stary piec na węgiel (nieekologiczny) na nowoczesny piec gazowy (uważa się, że ogrzewanie gazowe jest przyjazne dla środowiska), można liczyć na wsparcie finansowe. Taką akcję prowadzi spora liczba gmin. Dofinansowanie może pochodzić z pieniędzy samorządowych, krajowych lub unijnych. A zatem przejrzyj pod tym kątem stronę internetową urzędu gminy, lub odwiedź wydział ochrony środowiska.

Co jakiś czas uruchamiane są również w Banku Ochrony Środowiska preferencyjne (nisko oprocentowane) kredyty lub kredyty z dotacją na modernizację instalacji grzewczych na bardziej ekologiczne, czyli np. gazowe. Aby upewnić się, czy jest to możliwe skorzystanie z takiego wsparcia, trzeba wejść na stronę internetową Banku w zakładkę "Ekologia", a dalej "Kredyty proekologiczne", "Kredyty we współpracy z WFOŚiGW".

Ogrzewanie gazowe: jaki kocioł wybrać?

Warto zdecydować się na nowoczesny kocioł, kondensacyjny, cieszącej się renomą na rynku firmy. Jego moc powinna być dobrze dobrana do kubatury budynku i jego zapotrzebowania energetycznego. Gdy dom został ocieplony grubą warstwą wełny mineralnej lub styropianu, nie ma sensu kupować pieca o bardzo dużej mocy, którego możliwości nie zostaną nigdy wykorzystane.

Najlepiej, aby moc kotła dobrał inżynier instalator, u którego warto zamówić projekt całej instalacji grzewczej. Ceny kotłów do ogrzewania gazowego na potrzeby niewielkiego domu jednorodzinnego wahają się od 2,5 tys. zł do ok. 60 tys. zł.

Ogrzewanie gazowe: przenośne piecyki

Sklepy oferują kilka rodzajów takich urządzeń. Zwykle są one traktowane jako dodatkowe źródło ciepła. Są jednak sytuacje, że stanowią jedyne ogrzewanie. Koszt dobrej klasy takiego piecyka to ok. 500 zł. Trzeba pamiętać, że ogrzewane nimi pomieszczenie musi być bardzo dobrze wentylowane. Sprawdź porady domowe dotyczące bezpieczeństwa w domu. Do wyboru są:

Promienniki gazowe na podbłękit . Mają palnik ze stali z wieloma małymi otworkami. Wytwarzają ciepło od razu po uruchomieniu.

. Mają palnik ze stali z wieloma małymi otworkami. Wytwarzają ciepło od razu po uruchomieniu. Promienniki gazowe z katalizą . Uważane są za najbezpieczniejsze przenośne piecyki. Mogą pracować nieprzerwanie przez wiele godzin.

. Uważane są za najbezpieczniejsze przenośne piecyki. Mogą pracować nieprzerwanie przez wiele godzin. Promienniki gazowe na podczerwień. Mają ceramiczne palenisko.

