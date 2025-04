Od wyboru sposobu ogrzewania domu zależy wysokość rachunków oraz to, jak wiele szkodliwych substancji wyemitujemy do atmosfery. A co, jeśli zamiast paliw stałych lub gazu do ogrzania domu wykorzystamy tylko powietrze?

Reklama

Ekologiczne technologie powoli, acz konsekwentnie, zaczynają coraz wyraźniej zaznaczać swoją obecność na polskim rynku grzewczym. Dla nikogo nie powinno to być zaskoczeniem – problem emisji szkodliwych substancji do atmosfery bezpośrednio przekładający się na zjawisko smogu, rosnące ceny paliw, a co za tym idzie – wzrost kosztów eksploatacji. To wszystko rodzi zapotrzebowanie na nowe rozwiązania, które zniwelują powyższe kwestie. Rynek nie cierpi próżni, dlatego producenci dostarczający nowoczesnych rozwiązań dla ogrzewania domu, jak Immergas, wzbogacili swoje oferty o pompy ciepła powietrze-woda, jedną z najbardziej ekologicznych alternatyw urządzeń grzewczych na rynku.

Pompa ciepła powietrze-woda. Dlaczego jest EKO?

W prostych słowach pompy wykorzystywane do ogrzewania „pobierają” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (np. powietrze na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego, oddają ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Do ich działania wymagana jest naprawdę niewielka, w stosunku do wytwarzanej mocy grzewczej, ilość prądu.

Energia elektryczna pozwala na wywołanie przemian fizycznych, które zachodzą w urządzeniu: parowanie, sprężanie, skraplanie oraz rozprężanie. W ten sposób, uzyskiwana jest energia w postaci ciepła, bezpośrednio dystrybuowanego do instalacji grzewczej (grzejników, ogrzewania podłogowego etc.). Można więc powiedzieć, że jedynym produktem „ubocznym” działania pompy jest ciepłe powietrze. Trudno sobie wyobrazić bardziej ekologiczną alternatywę.

Nowocześnie, zdrowo i tanio

Jedną z najatrakcyjniejszych cech pomp ciepła jest fakt, że koszt ich zakupu zwraca się zdecydowanie szybciej podczas eksploatacji, aniżeli w przypadku innych urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opałowy, gaz płynny czy prąd. Jedyny koszt użytkowania jaki ponosi użytkownik to opłaty za niewielkie zużycie prądu, który nie zasila w tym wypadku mało wydajnej grzałki, a jedynie wspiera działanie pompy.

Zimą grzeje, latem chłodzi

Poza znacznie obniżonymi kosztami eksploatacji i zerową emisją szkodliwych substancji, pompy ciepła mogą spełniać naprawdę wiele funkcji – oprócz grzania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej, mogą także działać jak klimatyzator. Wystarczy zmienić tryb pracy urządzenia by zaczął zamieniać ciepłe powietrze w budynku na chłodną bryzę. W upalne, letnie dni to nieoceniona cecha pomp powietrze-woda.

Pełna automatyka = komfort użytkowania

Niektóre pompy, jak np. Audax marki Immergas, są wyposażone w opcjonalne czujniki umożliwiające kontrolowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Pozwala to na praktycznie bezobsługowe korzystanie z pompy. Urządzenie samo optymalizuje swoją pracę w zależności od panujących warunków wewnątrz domu i pozwala na uzyskanie maksymalnego komfortu cieplnego o każdej porze roku.

Dziś alternatywa, jutro konieczność

Coraz większa popularność odnawialnych źródeł energii nie jest przypadkowa. Znikoma szkodliwość urządzeń korzystających z ekologicznych paliw to poważne wsparcie i odciążenie zaniedbanego środowiska (w szczególności powietrza, które w Polsce powoli staje się synonimem smogu). Zmieniające się przepisy dotyczące emisji szkodliwych substancji i rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, pozwalają przewidywać, że wkrótce takie urządzenia jak pompy ciepła powietrze-woda przestaną być „nowinką” technologiczną i staną się standardowym wyposażeniem każdego domu. Dlatego warto już dziś warto podjąć decyzję, przed którą wszyscy staniemy – prędzej czy później.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z Immergas.