"Jakiś czas temu, przez dwa dni, nie mieliśmy w domu prądu. Oczywiście, rozmroziła się lodówka i całe jedzenie trzeba było wyrzucić. Czy za brak energii przysługuje odszkodowanie? Dorota S. z Jeleniowa"

Odpowiedź specjalisty

Tak. Odszkodowanie przysługuje, jeśli przerwa w dostawie energii trwała co najmniej 24 godziny i spowodowała straty, np. z powodu braku ogrzewania pękły rury. O odszkodowanie należy wystąpić do zakładu energetycznego. W skardze należy opisać straty i podać kwotę, jakiej się Pani domaga. Jeżeli zakład nie uwzględni skargi, pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Warto wiedzieć, że odszkodowanie jest zwykle wypłacane, gdy winę za brak prądu ponosi zakład energetyczny (np. nie wymienił zniszczonego słupa trakcyjnego). Gdy natomiast było ono spowodowane działaniem siły wyższej, np. wiatr uszkodził przewody – na odszkodowanie nie ma co liczyć.

napisane na podsatwie artykułu Piotra Nowaka/Przyjaciółka

