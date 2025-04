1 z 4

Odmiany storczyków - dendrobium

Storczyki tego gatunku dzielą się na te, które lubią chłód, oraz ciepłolubne. Te pierwsze - wiosną i latem potrzebują 18-24 stopni C, a jesienią i zimą 10-15 stopni C. Drugie - wiosną i latem najlepiej czują się w temperaturze 21-29 stopni C, a jesienią i zimą w temperaturze 15-18 stopni C.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń z Przyjaciółki